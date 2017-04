"Stabile Brückenpfeiler wachsen nicht von alleine"

Torgau. Brücken, Brücken und nochmals Brücken – Torgau präsentierte sich nach Ansicht von Landesbischöfin Ilse Junkermann gestern wahrhaft als Stadt von Brückenbauern. Sie freue sich deswegen, hier an der Elbe zu sein, denn Brücken seien elementar und lebenswichtig.

Bei der Festveranstaltung anlässlich der Feierlichkeiten zum Elbe Day rief Junkermann im Torgauer Rathaus dazu auf, gerade die Friedensbrücke stetig zu kräftigen und zu erneuern. Mit dem Elbe Day und dem zeitlichen Brückenschlag vom Damals ins Jetzt halte Torgau die Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs wach.

Die Landesbischöfin machte deutlich, dass Europa stabile Brückenpfeiler brauche, an denen jeder mitwirken müsse. Derartige Stützen wüchsen nicht von alleine.

War es nun geplant oder einfach nur spontan – so fern sich Amerikaner und Russen derzeit auch sein mögen, so nah waren sich Brooke L. Williams, die Leiterin des amerikanischen Generalkonsulats in Leipzig, und Wjatschaslaw A. Logutov, russischer Generalkonsul, zuvor bereits mit einem festen Händedruck während der Kranzniederlegung am Denkmal der Begegnung.

Logutov hob in seiner Rede den Elbe Day als Brüderschaft gegen das Böse hervor. Sein Land sei bereit, an der Schaffung eines internationalen Sicherheitssystems mitzuwirken. Williams beschwor daraufhin den Geist des Elbe Day, der für Frieden und Freundschaft stehe. Eine solche Brücke sei deutlich stärker als Hass und Ausgrenzung. 72 Jahre Begegnung an der Elbe, 500 Jahre Reformation – nach Meinung von Superintendent Mathias Imbusch, dem ersten Redner am Denkmal der Begegnung, könne man von beidem mehr profitieren, als nur die Erinnerung zu pflegen.