"Stabiles Wachstum auf der B 87"

Torgau/Nordsachsen. „Der Vergleich Zählung 2005 bis 2015 zeigt, dass in Nordsachsen größtenteils ein stetiger Anstieg des Verkehrsaufkommens zu messen ist.

Ein besonders stabiles Wachstum ist für die B87 von Taucha bis zur Landesgrenze zu Brandenburg festzustellen: Dort hat der Pkw-Verkehr in den letzten zehn Jahren durchschnittlich um über zehn Prozent zugenommen“, so Marian Wendt. Der Schwerlast-Anteil habe sich erhöht und es bestätige sich, dass die B87 mehr und mehr als Transitstrecke zwischen der Region Leipzig und Osteuropa genutzt werde. „Die Verkehre steigen stabil vor und nach Torgau, was zeigt, dass vor allem der überörtliche Verkehr zunimmt und die B87 nutzt.

Der Ausbau der B87 mit vier und drei Spuren sowie der Bau der Ortsumfahrung Torgau sind überfällig!“, fordert der Abgeordnete, der erwartet: „Das Mehr an Personenverkehr und Wirtschaftswachstum der letzten und kommenden Jahre geht mit Investitionen in eine zukunftsfähige Infrastruktur einher.“ Die im Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP2030) durch den Bundestag beschlossenen Maßnahmen müssten nun zügig geplant und vor allem gebaut werden. „Hier bin ich mit meinen Landtagskollegen Tiefensee, Kiesewetter und Kupfer in engem Kontakt zum sächsischen Verkehrsministerium, welches für den Straßenbau verantwortlich ist“, verspricht Wendt.