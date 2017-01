"Teilerfolg" für den Angeklagten

Torgau. Der Angestellte soll am 6. Juni vorigen Jahres gegen 20.16 Uhr aus Richtung Schloss kommend in der Torgauer Ritterstraße mit dem Rückspiegel seines Mazdas 6 einen aus Richtung Bäckerstraße entgegenfahrenden BMW an dessen Rückspiegel berührt und anschließend die Unfallstelle unerlaubt verlassen haben.



Der Fahrer des BMW, Walentin D. (Name von der Redaktion geändert), rief die Polizei, was durch Ermittlung der Ordnungshüter und der Staatsanwaltschaft zum Erlass eines Strafbefehls von 35 Tagessätzen zu je 40 Euro gegen Hartmut S. führte, gleichbedeutend mit einer Geldstrafe von 1400 Euro. Der Schaden betrug laut Aussage des BMW-Besitzers 1270 Euro, weil neben dem Rückspiegel auch die Vordertür seines PKWs eine Delle davon getragen hatte. Zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung waren diese Schäden noch nicht repariert. Der Pkw werde zudem derzeit nicht benutzt, weil das Auto verkauft werden soll, erklärte dessen Besitzer, der zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Berührung nicht selbst am Steuer saß.



Rechtsanwalt Sven Kruschina, der für den Angeklagten vor Gericht sprach, räumte zwar ein, dass es beim Aneinandervorbeifahren der betroffenen Fahrzeuge sehr eng war. Aber eine Berührung der beiden Rückspiegel habe nicht stattgefunden, zumal sein Klient im Schritt-Tempo unterwegs gewesen sei, um einen Crash zu verhindern. Der Angeklagte sei weitergefahren, weil es aus seiner Sicht keinen Grund gab zu stoppen. Schließlich habe keine Berührung stattgefunden. Immerhin sei sein linker Außenspiegel nicht beschädigt gewesen. „Ich habe auch kurz nach dem angeblichen Unfall an dieser Stelle nie wieder angehalten, um nachzuschauen, obwohl ich täglich dort lang fahre. Ich habe dafür keinen Grund gesehen.“

Zudem habe er bis jetzt noch keine schriftliche Mitteilung von der Versicherung des mutmaßlichen Unfallgegners erhalten. „Die einzige schriftliche Nachricht war die von meiner Haftpflichtversicherung, dass sie mich aufgrund des angeblichen Unfalls höher stufen will.“



BMW-Fahrer Walentin D. sah es natürlich anders. „Ich habe angehalten, weil ich weiß, wie eng es an dieser Stelle der Ritterstraße ist. Das andere Auto kam entgegen und berührte uns mit dem Außenspiegel. Der Spiegel ist dabei nur leicht eingeklappt. Ich rief die Polizei an und habe den Polizisten auch das Kennzeichen des Pkws gesagt.“ Das „gegnerische“ Auto, nach seiner Erinnerung ein Ford oder Opel (!), sei cirka Tempo 15 gefahren und war zuvor aus der Pfarrstraße in die Ritterstraße eingebogen. Der Spiegel des von ihm gesteuerten Fahrzeugs sei erst später voll umgeklappt. Die Delle in der Tür habe er nicht bemerkt.



Petre P. (Name von der Redaktion geändert), Beifahrer von Walentin D., hatte zuvor ebenfalls Aussagen getätigt, die den Angeklagten belasten. Auch er habe das Geräusch gehört, dass durch Berühren der Spiegel entstanden sein soll. „Zunächst waren keine Schäden zu sehen. Das Spiegelglas muss später rausgefallen sein und die Schäden an der Tür verursacht haben“, erklärte der Zeuge.



Ein anderer Mann sagte aus, dass es eine Berührung gab. Der 37-Jährige war wenige Minuten nach dem mutmaßlichen Unfall vom Beifahrer des BMW an einem Kiosk auf dem Rosa-Luxemburg-Platz angesprochen und gefragt worden, ob er als Unfall-Zeuge auftreten könne. Dazu hatte er sich bereiterklärt. Der Mann habe die Berührung vom gegenüberliegenden Fußweg aus gesehen. „Einen leichten, dumpfen Knall habe ich auch gehört“, erinnerte er sich zudem vor Gericht. Allerdings hielt ihm der Richter vor, dass er bei der Befragung durch die Polizei zu Protokoll gegeben hatte, dass kein Geräusch zu hören war. „Ich habe das nicht gesagt bei der Polizei“, antwortete der Zeuge dem Richter. Zudem zweifelte Rechtsanwalt Kruschina nach Befragung dieses Zeugen an der Wahrheit von dessen Aussage. „Ich glaube nicht, dass sie die Berührung gesehen haben. Von ihrem Standpunkt aus war das unmöglich“, erklärte der Jurist.



Der Richter beendete die Beweisaufnahme mit dem Verlesen des Gutachtens. Der Schaden beträgt insbesondere wegen der beschädigten Tür 1270 Euro. Die Kosten für die Reparatur des Spiegels einschließlich Arbeitslohn dagegen würden 400 Euro nicht überschreiten. Aus diesem Grund erklärte der Jurist: „Der Angeklagte ist nicht dafür verantwortlich, dass der mutmaßlich Geschädigte auf die zeitnahe Reparatur des Spiegels verzichtete, was zu dessen möglichen Runterklappen führte und die Autotür später beschädigte.“



Nach der Beweisaufnahme bat er Staatsanwältin und Rechtsanwalt zum Rechtsgespräch, das nach zehn Minuten beendet war, weil die Beteiligten schnell Einigung erzielten. Anschließend verkündete der Richter die vorläufige Einstellung des Verfahrens nach Paragraph 153 a, Absatz 2, der Strafprozessordnung wegen Geringfügigkeit der Schuld. Auf Beschluss des Richters erhielt der Angeklagte die Auflage, bis 31. Dezember vorigen Jahres 300 Euro an den Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Torgau-Oschatz zu zahlen.