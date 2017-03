"Umweltbehörde ignoriert tickende Zeitbombe"

Beilrode. „Unsere Katze sah erbärmlich aus. Ich dachte erst, es treibt ein Tierhasser sein Unwesen. Doch dem war nicht so, wie sich schnell herausstellte.“ Gerald Bauer, Anwohner der Ernst-Thälmann-Straße in Beilrode, brachte zur letzten öffentlichen Ratssitzung einen Umweltskandal zur Sprache. Auf dem ehemaligen MTS-Gelände neben der früheren Gaststätte Büttner steht ein angebohrtes 10 000-Liter-Dieselfass. „Gut und gerne 2000 bis 3000 Liter sind bereits in den Auffangbehälter geflossen. Lediglich eine Blechverkleidung schützt die „tickende Zeitbombe“ nach außen.



Es ist klar, wenn die Katzen durch die löchrige Verkleidung dort eindringen, sehen sie in der „Brühe“ ihr Spiegelbild und damit einen Rivalen“, hat Gerald Bauer eine Erklärung dafür, wie die samtigen Vierbeiner mit dem Diesel-Gemisch in Berührung kommen. Doch nur die Tierliebe ist es nicht, die die Anwohner umtreibt. Sie haben pure Angst, dass die stinkende Flüssigkeit irgendwann ins Grundwasser sickert. „Das ist eine absolute Frechheit. Ich habe die Umweltbehörde und die Untere Wasserbehörde beim Landratsamt Nordsachsen informiert. Die verantwortliche Frau Möbius war vor Ort, hat sich die Sache kurz angeschaut und dann gesagt, dass von dem Standort keine Gefahr ausgeht.



Der Behälter sei sicher. Das sieht die Dame auf einen Blick. Da gibt es keinen TÜV, nichts. Der Behälter steht schon 30 Jahre im Dreck, hat keinen Anstrich. Was müssen Eigenheimbesitzer für Auflagen erfüllen, wenn sie einen Öltank anschaffen. Und hier passiert nichts!“ Gerald Bauer spricht von„unglaublicher Arroganz“ – mit der ihm die Behörde gegenübertritt. Lediglich das Tor wurde mit einem Gitter verschlossen, das Dach abgedichtet und ein wackliger Zaun gestellt. Das war´s. „Die haben sogar den Spieß umgedreht und gesagt, dass ich auf fremden Grund und Boden nichts zu suchen hätte. Da fordert man immer Zivilcourage und wachsame Bürger. Aber wenn es dann dazu kommt, will das Amt davon nichts wissen.“



Er habe sich bis an den umweltpolitischen Sprecher der GRÜNEN-Landtagsfraktion, Wolfram Günther, gewandt. Auch das habe nichts genutzt, machte sich der Beilroder Luft. Offenbar müssten erst 2000 Liter Diesel ins Grundwasser sickern, bis die Umweltbehörde endlich aktiv wird. Aber das sei für die Anwohner eine Katastrophe. Wer könne schon genau wissen, ob nicht bereits Kraftstoffe ins Erdreich eingedrungen sind und das Grundwasser verseucht haben? „Wir beregnen unsere Gärten mit Wasser“, verdeutlichte der Anwohner die Folgen und die damit verbundenen Sorgen. Der Eigentümer des Grundstückes sei im vergangenen Sommer verstorben. Bislang sei niemand greifbar.



Gerald Bauer kündigte eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Mitarbeiterin des Amtes an, weil seine Warnungen ignoriert wurden. Hier sei Gefahr in Verzug. Die Behörde müsse eine Ersatzvornahme veranlassen und den Diesel abpumpen. Rückendeckung bekam der Beilroder vom stellvertretenden Bürgermeister Jochen Pulver, der sich im Herbst vergeblich um die Lösung des Problems gekümmert und selbst einen Disput mit dem Landratsamt geführt habe. „Das ist eine akute Gefahrenstelle. Der Zustand ist unerträglich“, lautete seine Meinung.

Bauamtsleiter Steffen Kretzschmar hat in den vergangenen Monaten schon recherchiert, was eine Entsorgung des Diesels kosten würde.



Das wären etwa 1000 bis 2000 Euro. „Das ist aber immer noch viel besser, als später den verseuchten Boden zu beseitigen, wenn tatsächlich Flüssigkeiten ins Erdreich gelangen“, so Steffen Kretzschmar. Die Befürchtung der anwesenden Ratsmitglieder am Dienstag in Zwethau war, dass dieser Fall irgendwann eintreten könne. Die LPG hatte in den 80er Jahren eine Tankstelle zur Versorgung der landwirtschaftlichen Technik errichtet. Das Dieselfass stamme aus dieser Zeit. Das Areal sei später an den Immobilienhändler verkauft worden. Das Grundstück wird seit der Wende nicht mehr genutzt und präsentiert sich mittlerweile sehr verwahrlost.