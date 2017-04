"Umzugsverlust"

Torgau. Waren’s in der alten Torgauer Obdachlosenunterkunft noch vier Bewohner, zählt die neue plötzlich nur noch zwei. Die andere Hälfte nahm erst einmal Abstand von den neuen Räumlichkeiten, die die Stadtverwaltung mit Hilfe der Wohnstätten in der Friedrich-Naumann- Straße eingerichtet hat.



Dritte Etage. Zwei Wohnungen. Eine links, die andere rechts vom Treppenaufgang. Während die eine momentan leerstehende Bleibe Frauen vorbehalten ist, ist die andere beim Besuch der Torgauer Zeitung von zwei Männern bewohnt – einer erst seit Kurzem, jedoch mit Aussicht auf eine eigene Wohnung. Der andere war bereits von der Wolffersdorffstraße mitgezogen und scheint sich am neuen Standort relativ wohl zu fühlen.



Dass nun ausgerechnet die beiden Frauen Vorbehalte gegen die neue Unterkunft hatten, überraschte Steffi Borgmann von der Stadtverwaltung sehr. Schon als der Möbelwagen des Torgauer Umzugsunternehmens Zurek in der Wolffersdorffer vorgefahren sei, wären die leeren Zimmer abgeschlossen gewesen. Beide Frauen würden sich jedoch in Torgau aufhalten, bestätigte Torgaus Beigeordnete Dr. Ina Kirchhöfer. Ohnehin könnten die beiden rechtlich nicht dazu gezwungen werden, in die neuen Räumlichkeiten zu ziehen. Das erschwere auch die Bereitstellung entsprechender Hilfsangebote.



„Herbergsmutti“ ist eine Frau, die bereits in der alten Unterkunft nach dem Rechten schaute. Ute Seeligs Arbeitsvertrag läuft vorerst bis zum Ende dieses Jahres. Von montags bis freitags sorgt sie für eine Betreuung der Bewohner. Am Wochenende sei nach Angabe von René Fischer, dem mittlerweile scheidenden Pressesprecher der Stadt Torgau, immer eine Rufbereitschaft eingerichtet, sodass im Notfall kurzfristig Hilfe geleistet werden könne.



Die Einrichtung der neuen Unterkunft ist recht spartanisch, obgleich Küche und Bad keine Wünsche offen lassen. Ein Großteil der Einrichtung stammt aus dem Sozialkaufhaus. Theoretisch könnten derzeit sechs Bewohner in der Obdachlosenunterkunft untergebracht werden. Jede Wohnung verfügt dabei über jeweils ein Zwei- und ein Einbettzimmer. Mit Doppelstockbetten würde sich die Kapazität natürlich verdoppeln. In der für Frauen vorgehaltenen Unterkunft hat Ute Seelig ihr Büro bezogen. Sie sorgt auch dafür, dass die Reinigung der Unterkunft von den Bewohnern selbst übernommen wird. „Bisher gab es diesbezüglich überhaupt keine Probleme“, sagte sie. Auch das Rauchen oder der Alkohol bescherten der Unterkunft noch keinerlei Schwierigkeiten. Seit der Änderung der Nutzungssatzung ist Alkohol ohnehin verboten. Zum Rauchen geht es vor die Tür.



Derzeit ist noch immer unklar, was mit der alten Obdachlosenunterkunft respektive dem Grundstück passieren soll.