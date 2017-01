Torgau. Über den Jahreswechsel ist die Internetseite der Torgauer Zeitung komplett erneuert worden. Was sich unter www.torgauerzeitung.com warum verändert hat, erklärt TZ-Multimedia-Redakteur Martin Klammt.



Welche Veränderung war aus Ihrer Sicht die wichtigste?

Martin Klammt: Unsere alte Internetseite war nicht für die Darstellung auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets ausgerichtet. Internetinhalte werden aber immer mehr über genau diese Geräte abgerufen.

Eine bessere Darstellung unserer TZ-Seite auf diesen Geräten war also die Hauptaufgabe, vor die wir unseren Entwickler gestellt haben. Und da wir wissen, dass der mobile Internetausbau in unseren Breiten noch nicht so fortgeschritten ist, wie in großen Städten, haben wir Wert auf Datensparsamkeit gelegt, um lange Ladezeiten zu vermeiden. Unter dem Strich ist unsere Seite nun unterwegs viel besser nutzbar.



Wurde auch inhaltlich etwas verändert?

Nach wie vor ist es eine Internetseite, auf der man sich über die Geschehnisse in unserer lokalen Region informieren kann. Wir haben allerdings an der Sortierung gearbeitet und stellen verschiedene Optionen zur Wahl. Es ist nun beispielsweise möglich, sich gezielt Inhalte über bestimmte Orte anzeigen zu lassen – nehmen wir Dommitzsch oder Mockrehna. Auch multimediale Elemente wie Videos und Fotos können besser mit den Texten verknüpft werden.



Bleibt die neugestaltete Seite kostenfrei?

Im Januar geben wir jedermann die Gelegenheit, sämtliche Inhalte kostenfrei zu nutzen und die Seite auf Herz und Nieren zu testen. Im Februar wollen wir dann die Bezahlschranke wieder schließen. Unsere Inhalte sind ein exklusive und wichtiges Gut, das die TZ-Mediengruppe auch weiterhin nicht verschenken wird.

Wir präsentieren in Kürze unseren neuen Partner für die Bezahlschranke und die künftig möglichen Bezahlmodelle im Internet. Ich bin sicher, in Kombination mit der überarbeiteten Seite werden wir viele Nutzer überzeugen können.