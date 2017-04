"Verluste der Vorjahre sind nicht in die Kalkulation eingestellt worden"

Dommitzsch. Das Gebührenproblem erhitzt die Gemüter in Dommitzsch. Weiterhin kam Verärgerung auf, als bei der letzten öffentlichen Verbandsversammlung am vergangenen Dienstag zahlreiche Besucher aus Platzgründen keinen Einlass ins Feuerwehr-Gerätehaus fanden. Der Zweckverband übergab der Torgauer Zeitung folgende Pressemitteilung zur Veröffentlichtung, um nochmals Stellung zu nehmen. Darin heißt es wie folgt:

Als eine Reaktion auf die Verärgerung vieler Bürger nicht nur über die deutliche Erhöhung der Gebühren sondern auch über die auf die gesetzlichen Notwendigkeiten beschränkte Öffentlichkeitsarbeit führte der Abwasserzweckverband „Sachsen Nord“ am 11. April 2017 eine zusätzliche öffentliche Verbandsversammlung durch.

Der AZV hatte großes Interesses der Bürger an diesem Thema erwartet und führte diese Versammlung deshalb nicht wie gewohnt im Ratssaal, sondern in der größten zur Verfügung stehenden Räumlichkeit, dem Versammlungsraum des Feuerwehrgebäudes durch. Obwohl dieser Raum für circa 140 Personen geeignet ist, erwies er sich dem Bürgerandrang nicht gewachsen. Viele Bürger mussten sich mit Stehplätzen begnügen, circa 70 Personen konnte aus Sicherheitsgründen kein Zugang gewährt werden. Nachdem sich die Gemüter etwas beruhigt hatten, standen vor allem die Verbandsvorsitzende, Frau Heike Karau, und der mit der Erstellung der Gebührenkalkulation beauftragte externe Dienstleister, Herr Frank Schmidt, den Bürgern Rede und Antwort.

Einleitend brachte Frau Karau ihr Bedauern über die bislang unzureichende Öffentlichkeitsarbeit zum Ausdruck und betonte, dass sie unmittelbar nach ihrem Amtsantritt erkennen musste, dass insbesondere aufgrund seit 2004 unterlassener Gebührenkalkulation dringender Handlungsbedarf bestand, um die Aufgabenerfüllung nicht zu gefährden. Hierauf sei sie auch seitens der Rechtsaufsichtsbehörde nachdrücklich hingewiesen worden. Anschließend erläuterte Herr Schmidt ausführlich die Vorgehensweise und wesentliche Ansätze der Gebührenkalkulation.

Er betonte, dass entsprechend der Vorgaben der Verbandsräte die abgabenrechtlichen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft wurden, um die Belastung der Bürger in Grenzen zu halten. Insbesondere seien Verluste der Vorjahre nicht in die Kalkulation eingestellt worden. Anschließend erläuterte Herr Schmidt anhand eines Vergleichs der Haushaltsbelastung gegenüber anderen Entsorgern dar, dass die nun festgelegten die Gebühren des AZV zwar im oberen Bereich liegen, aber insbesondere im Vergleich zu ähnlich kleinen und ländlich geprägten Aufgabenträgern nicht außergewöhnlich sind.

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurden nicht nur Fragen zur Gebührenkalkulation beantwortet. Mehrere Bürger brachten ihren Unmut über die Versäumnisse und Fehlentscheidungen in der Vergangenheit zum Ausdruck und forderten Aufklärung und Konsequenzen, auch wenn diese nicht in den zeitlichen Verantwortungsbereich der jetzigen Verbandsvorsitzenden fallen. Frau Karau sagte zu, alles in ihren Kräften stehende zu tun, die Wirtschaftlichkeit des Verbandes zu stärken und weitere Gebührenerhöhungen zu vermeiden.

Unmittelbar im Anschluss an die Versammlung entschlossen sich die Verbandsräte, eine weitere Informationsveranstaltung zum Thema durchzuführen, insbesondere um auch den Bürgern, die nicht in den Versammlungsraum gelassen werden konnten, Gelegenheit zur Information und Diskussion zu geben.