"Verstoß gegen die Ästhetik des Stadtbildes"

Mittwoch, 19. April 2017

von Nick Leukhardt und Christian Wendt

Torgau. Bereits im September vergangenen Jahres hatte Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) im Stadtrat von der Beantragung der Zwangsversteigerung gesprochen. Doch nach wie vor ist das Areal in der Dommitzscher Straße 3 alles andere als ein Schmuckstück. Nachdem Dr. Günther Medicus jüngst erneut den Zustand in einem Leserbrief anprangerte, wandte sich die Torgauer Zeitung mit dem Problem an Mirko Schmidt, den Hauptamtsleiter der Stadtverwaltung.