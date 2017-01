"Weniger benachteiligt"

Neu ist, dass nur 40 statt bisher 52 Noten für das Abitur eingebracht werden müssen. „Erstens sei die Frage erlaubt, warum Sachsens Abiturienten jahrelang gegenüber Gleichaltrigen in anderen Bundesländern benachteiligt wurden und die Entscheidung zur Angleichung erst jetzt erfolgt. Zweitens bleibt eine Benachteiligung gegenüber Abiturienten aus Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen, die alle nur 32 Noten für das Abitur vorlegen müssen, bestehen“, so Wittig.

Die alles entscheidende Frage aber sei, wann denn in Deutschland endlich mit dem Schwachsinn von unterschiedlichen Bildungsstandards in den jeweiligen Bundesländern aufgehört werde? „Ich kenne kaum jemanden, der diese dezentrale Bildungspolitik in Deutschland nicht anprangert. Wann endlich werden unsere deutschen Schüler nach einheitlichen Maßstäben ausgebildet, damit sie später nicht aufgrund ihres Herkunftsbundeslandes gegeneinander bei der Studien – und Berufswahl ausgespielt werden können“, will er wissen.

Außerdem möge die sächsische Staatsregierung doch bitte dafür Sorge tragen, dass für die sächsischen Schüler jegliche Benachteiligungen aufgehoben werden. Der aktuelle Schritt gehe in die richtige Richtung, bleibe aber leider nur halbherzig und sorgt keineswegs für echte Gerechtigkeit.