"Wie vom Blitz getroffen"

Nach fünfjähriger Vorbereitungszeit haben 13 weltweite Betroffenen-Organisationen mit Unterstützung der Internationationalen Gesellschaft zur Erforschung des Bluthochdrucks in der Schwangerschaft (ISSHP) am 22. Mai 2017 den ersten weltweiten Präeklampsie-Tag ins Leben gerufen.

Torgau. Nach fünfjähriger Vorbereitungszeit haben 13 weltweite Betroffenen-Organisationen mit Unterstützung der Internationationalen Gesellschaft zur Erforschung des Bluthochdrucks in der Schwangerschaft (ISSHP) am 22. Mai 2017 den ersten weltweiten Präeklampsie-Tag ins Leben gerufen. Unterschiedlichste Aktionen sollen auf diese Krankheit aufmerksam machen.

Auch die Kreiskrankenhaus Torgau „Johann Kentmann“ g GmbH beteiligt sich. Die Torgauer Zeitung sprach zu den Details im Vorfeld mit OÄ Dr. Juliane Majer von der geburtshilfliche Abteilung.



TZ: Was planen Sie und ihre Mitstreiter an diesem Tag?

Dr. Majer: Wir Hebammen und Ärzte des Kreiskrankenhauses Torgau möchten diesen Tag zum Anlass nehmen, um Frauen mit zukünftigen Kinderwunsch für deren eigene Gesundheit und folgend der zukünftigen Gesundheit des Kindes zu sensibilisieren. Denn mit dem Begriff der Schwangerschaftsvergiftung – so die etwas altertümlich klingende deutsche Übersetzung der Gestose oder Präeklampsie – und deren Ursachen können doch heute nur wenige Menschen noch etwas anfangen.



Worin können Ursachen für eine solche Schwangerschaftsvergiftung liegen?

Wir behandeln zunehmend junge Frauen mit starkem Übergewicht, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und Störungen im Zuckerhaushalt. Aber auch der Aufschub des Kinderwunsches in eine spätere Lebensphase (fast vor den Wechseljahren ) führt zunehmend zu „kränkeren Schwangeren“. Diese beiden Gruppen von Frauen aber auch gesunde junge Frauen sollten die kostenlose jährliche frauenärztliche Vorsorgeuntersuchung zum Anlass nehmen, Risiken für eine zukünftige Schwangerschaft zu erkennen und vorsorglich zu behandeln.



Welche weiteren Vorteile bringt diese Vorsorgeuntersuchung?

Die kostenlose Schwangerenvorsorge ist zur frühzeitigen Diagnose von neu aufgetretenen oder noch nicht erkannten Risikofaktoren geeignet. Tritt ein Befund zutage, arbeiten die Frauenärzte dann eng mit der geburtshilflichen Abteilung unserer Klinik im Sinne einer Risikoschwangere-Betreuung zusammen.



Was bedeutet eigentlich Präeklampsie/Eklampsie?

Die Schwangeren haben steigende Blutdruckwerte, Eiweißausscheidung im Urin, starke Wassereinlagerung in Händen, Gesicht oder am gesamten Körper. Sehr selten kann sich blitzartig wie das Motto des 1. Präeklampsietages ein Krampfanfall entwickeln. Beim HELLP-Syndrom kommen zusätzlich Gerinnungsstörungen und Leberversagen hinzu. Beide Komplikationen können potentiell lebensbedrohlich für Mutter und Kind sein.



Welche Beweggründe haben Sie und Ihr Team zur Beteiligung an diesem Aktionstag bewogen?

Unsere Beteiligung am 1. Welt-Präeklampsie-Tag soll nicht Ängste vor einer seltenen Schwangerschaftskomplikation schüren. Wir möchten informieren und zur Vorsorge ermuntern. Weitere Informationen erhält man beim jeweiligen Frauenarzt oder unter www.gestose-frauen.de; www.präeklampsie-hellp.de.