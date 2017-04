"Wir Packen`S an!" - Frühling 2017

Auch in diesem Jahr eröffnen Sparkasse und Heimatzeitunggemeinnützigen Vereinen, Einrichtungen und Organisationen gleich zwei Mal die Möglichkeit, maximal 4000 Euro für eigene Vorhaben abzuräumen. Insgesamt stehen für die beiden Auflagen 2017 der Aktion „Wir Packens‘S an“ 24 000 Euro zur Verfügung.

Die Aktion wird wieder per Telefon-Voting entschieden.

Beilrode. Meist ist es so, dass der Anstoß von den Lehrern kommt: Wie wär´s, habt ihr vielleicht Lust, eine Schülerband zu gründen...? An der Oberschule in Beilrode lief es genau umgekehrt. Da ging die Initiative von den Jugendlichen aus. Und gerade darauf ist Sebastian Kewitz sehr stolz.



6. April 2017

Torgau. Noch bis zum 14. März können sich Vereine und andere wohltätige Einrichtungen für die Frühlingsauflage der Aktion „Wir Packen‘S an“ von Sparkasse Leipzig und Torgauer Zeitung bewerben.



10. März 2017

Nordsachsen. Vereine, gemeinnützige Einrichtungen oder Institutionen können sich ab sofort für die Aktion „Wir Packen'S an!“ bewerben. Es locken bis zu 4000 Euro.



27. Februar 2017

Torgau. Am 25. Februar startet die Bewerbungsfrist für „Wir Packen’S an!“, die Spendenaktion von Sparkasse und TZ



23. Februar 2017

Torgau. Auch in diesem Jahr stellt die Sparkasse Leipzig 24 000 Euro aus dem PS-Zweckertrag zur Verfügung, die in Zusammenarbeit mit der TZ in zwei Runden über die Aktion „Wir Packen‘S an!“ verteilt werden.



27. Januar 2017