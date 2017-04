"Wir Packen`S an!" - Frühling 2017

Nordsachsen. Sechs Projekte haben den Sprung ins Finale der Frühlingsauflage von "Wir Packen'S an" geschafft. Per Telefonvoting wird noch bis zum 24. April darüber abgestimmt, wie groß die Unterstützung für die jeweiligen Projekte ausfällt. 4000 Euro bekommt der Sieger, 3000 der Zweitplatzierte und 2000 der Dritte. Je 1000 Euro gehen an die Plätze vier bis sechs.

Folgende Projekte stehen zur Wahl (im roten Kasten finden Sie die dazugehörigen Telefonnummern)

- die Neugestaltung des Dommitzscher Grundschulhofs

- neue Ausrüstung für den Faschingsclub Schildau

- neue Ausrüstung für die Schülerband der OS Beilrode

- neue Ausrüstung für die Notfallseelsorger des DRK

- neue Räder für die Radsportler von Frisch Auf Doberschütz-Mockrehna

- neue Geräte für die Gewichtheber des SSV 1952 Torgau

