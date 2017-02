"Wir haben es geschafft, die Gefahr zu bannen"

Beilrode. Der 17. März ist den Beilroder Feuerwehrleuten fest in Erinnerung geblieben. Beim Brand eines Autohauses in Zwethau mussten sie alle Anstrengungen aufbieten, um ein Ausbreiten der Flammen auf das benachbarte Reifenlager und auf übrige Räume zu verhindern.

Kurz nach 6 Uhr heulten in Zwethau, Beilrode, Dautzschen und Döbrichau die Sirenen los. „Wir sind mit Atemschutz hinein, hatten aber nur einen Angriffsweg, so dass sich die Flammen vom Heizraum nach hinten ausdehnten“, schildert Maik

Labitzke die dramatische Situation. Man öffnete dann auf der Rückseite zugemauerte Fenster, um einen zweiten Zugang zu schaffen und die Gefahr in den Griff zu bekommen. Auch Schaum wurde eingesetzt.

„Mit Erfolg. Die Reifen waren zwar großer Hitze ausgesetzt, fingen aber nicht an zu brennen. Sonst hätten wir große Probleme gehabt“, spielt der Wehrleiter auf den Autohaus-Komplex an, in dem sich brennbare Flüssigkeiten und Schmierstoffe befanden. Zum Glück ereignete sich das Ganze noch vor Arbeitsbeginn in den frühen Morgenstunden, so dass viele Kameraden zur Verfügung standen.

Der Einsatz in Zwethau war zugleich der schwierigste 2016, wie bei der Jahreshauptversammlung der FFW Beilrode festgestellt wurde.

Aber auch sonst liegt mit 25 Alarmierungen ein stressiges Jahr hinter den Männern und Frauen der Wehr. 13 Brände in zwölf Monaten sind heftig und zugleich verdächtig. Vor allem die Tatsache, dass die ostelbischen Kameraden derart oft Strohballen, Ödland, Wiesen- und Waldbodenflächen löschen mussten. „Seit 2015 haben solche Alarmierungen extrem zugenommen. Der Verdacht, dass ein Brandstifter sein Unwesen treibt, liegt auf der Hand“, so Maik Labitzke.

Stärker eingebunden wurden die Beilroder auch wenn es darum ging, Türen für den Rettungsdienst zu öffnen und Tragehilfe zu leisten.

Dafür nahm die Zahl der Verkehrsunfälle ab, zu denen man ausrücken musste. Neun technische Hilfeleistungen, eine Brandsicherheitswache beim Landeserntedankfest in Torgau und ein Fehlalarm komplettieren die Statistik. „In der Wehr waren zum 31. Dezember insgesamt 63 Mitglieder organisiert. Diese teilten sich in 20 Personen in der Kinder- und Jugendfeuerwehr, 13 Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung und 30 Kameraden in der Einsatzabteilung auf.

Es gab zehn Neuzugänge, von denen fünf komplette Neueinsteiger waren, die bereits durchweg die Truppmann- Ausbildung Teil 1 mit Erfolg absolvierten“, gab der Wehrleiter einen Überblick. Auch die Jugendfeuerwehr nahm wieder ihren vollen Dienst auf und man gründete sogar eine Kinderfeuerwehr, wobei sich hier Kamerad René Fischer stark engagierte. Daneben konnte man 27 weitere Aktivitäten außerhalb der Dienst- und Ausbildung verzeichnen.

Insgesamt leistete die Feuerwehr über 1078 Ausbildungsstunden, die in 12 regulären Ausbildungsdiensten, 24 Maschinisten-Ausbildungen sowie einer Einsatzübung anfielen. Um die Ausstattung zu verbessern beschaffte man ein Gasmessgerät, 2 Halligan-Tools, 1 Signalstab „Feuerwehr Halt“, 2 Motorsägen-Schutzhelme, einen Transportbehälter für Atemschutzmasken, Atemschutzpässe und eine Transportkiste für das Tanklöschfahrzeug.