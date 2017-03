"Wir haben kräftig Schulden abgebaut"

Dommitzsch. Über den Beschluss des Haushaltsplanes der Stadt Dommitzsch für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sprach TZ mit Kämmerer Michael Busse:



TZ: Es lag am Montag im Stadtrat ein wenig Premierenstimmung in der Luft. Richtig?

M. Busse: Ja wir haben zum ersten Mal einen Doppelhaushalt beschlossen. Ein Grund war die geänderte Gesetzeslage zu den Abschreibungen. Auch die großvolumigen Baumaßnahmen haben uns in diesem Schritt bestärkt.



Welche sind das?

Unter anderem natürlich der Bau der Erschließungsstraße im Gewerbegebiet Süd, der Bau der Nebenanlagen an der Kreisstraße in Wörblitz sowie die Schaffung barrierefreier Bushaltestellen. Im Rahmen des Investprogramms „Brücken in die Zukunft“ planen wir die energetische Erneuerung der Heizung und die Sanierung des Rathauses. Das sind nur die größten der geplanten Maßnahmen.



Wie ist die finanzielle Situation der Stadt Dommitzsch?

Stabil. Der Schuldenstand betrug zum 31. Dezember 2016 rund 907 000 Euro. Es ist uns weiter gelungen, diese Summe nach unten zu drücken. Wir haben im vergangenen Jahr konkret 76 200 Euro Schulden abgebaut. Wenn die erwähnten Investitionen aber kommen, ist eine neue Kreditaufnahme vorgesehen.