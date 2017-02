"Wir müssen aus der Talsohle raus"

TZ: Ihr Vorschlag, einen Eigenheimstandort neben dem Penny-Markt in der Querstraße auszuweisen, stieß im Stadtrat irgendwie nicht auf Begeisterung?

H. Karau: Die neueste Studie zur demografischen Entwicklung lässt alle Alarmglocken schrillen. Dommitzsch schneidet sehr schlecht ab. Wir haben die wenigsten jungen Leute hier, die größte Überalterung, die höchste Sterberate und ganz viele Familien, die wegziehen – vor allem junge Frauen. Wir müssen etwas tun. Wir müssen gegensteuern. Ein Eigenheimstandort wäre eine Möglichkeit, junge Familien nach Dommitzsch zu holen. Wir brauchen keine Fläche mit 30 bis 40 Plätzen, sieben bis zehn Grundstücke reichen auch erstmal.

Die Versuche im Mittelweg sind gescheitert. Woran lag es?

Wir haben alle rund 20 Eigentümer der Ackerflächen eingeladen und intensiv verhandelt. Die Vorstellungen sind zu weit auseinander gegangen. Wir mussten uns anders orientieren.

Zwei Stadträte sprachen sich aber dafür aus, die Fläche neben Penny für ein neues Landambulatorium vorzuhalten?

Das ist 2009 mal so angedacht worden. Aber ich glaube nicht, dass wir uns mit 2500 Einwohnern noch ein neues Landambulatorium leisten können. Wir arbeiten gerade an einem Entwicklungskonzept für kleine Städte, das beim Sächsischen Innenministerium einzureichen ist. Werden wir im Programm aufgenommen, winkt uns in den nächsten Jahren eine Zwei-Drittel-Förderung und wir könnten das „Ambu“ Stück für Stück mit 200 000 Euro pro Jahr sanieren. Ich habe mit den Ärzten gesprochen: Die meisten wollen nach langjähriger Tätigkeit nicht noch einmal umziehen. Und ganz ehrlich: Es gibt zwar einen Sanierungsstau. Aber das Haus, in den 80er Jahren errichtet, ist noch nicht abrissreif.

Was spricht denn überhaupt dafür, in die nördlichste Kleinstadt Sachsens zu ziehen?

Vieles. Wir haben eine wunderbare Kita, eine gesicherte Grundschule, das Mehrgenerationenhaus, viele Einkaufsmärkte und gleich einen Spielplatz neben Penny, wenn dort der Eigenheimstandort entsteht. Außerdem aktive Vereine und moderne Sportanlagen. Wie hat der neue Leiter der Polizeischule geschwärmt: Wir sind hier eingebettet in einer idyllischen Landschaft. Das ist doch reizvoll! Mehr und mehr Menschen arbeiten in Leipzig und pendeln zum Wohnen aufs Land. Das Einzugsgebiet geht bis Eilenburg/Bad Düben. Wir müssen daran arbeiten, dass auch Dommitzsch in diesen Speckgürtel rückt. Die B87-Umfahrung bei Torgau/Zinna hätte uns schon geholfen.

Welche Ansätze gibt es noch?

Der öffentliche Nahverkehr über die Kreisgrenzen hinaus zum Beispiel. Eine Buslinie, die nicht in Greudnitz aufhört, sondern eine Art Ringverkehr – ob bis Bad Schmiedeberg, Bad Düben oder Pretzsch. Dann würde Wittenberg auch besser erreichbar sein und von dort ist es bekanntlich per Bahn nur noch eine halbe Stunde bis Berlin. Die Gespräche im Städtebund Dübener Heide laufen. Wir müssen die Region lebenswerter machen. Wir müssen endlich aus der Talsohle raus. Voriges Jahr hatten wir zum ersten Mal wieder 20 Geburten, davor waren es 2015 nur zehn. Das macht doch Mut.

Die Elblandbahn könnte Personen bis Torgau und Wittenberg befördern!

Darauf möchte ich gar nicht weiter eingehen. Ich verweise nur auf den Zustand der Strecke und auf die vielen Kosten und Probleme. Hut ab vor dem Engagement der Vereinsmitglieder. Aber der Zugverkehr ist damals nicht umsonst eingestellt worden. Ich sehe nicht den Bedarf. Der Bahnhof mit seiner Historie soll erhalten bleiben und vielleicht könnte man auch zu besonderen Anlässen kleinere Abschnitte mit einer Lok befahren.

Also wären Sie auch lieber für einen Radweg auf der Schienenstrecke, wie Ihr Elsniger Amtskollege Karlheinz Herrmann?

Selbst da habe ich Bedenken hinsichtlich Grunderwerb und Abbau der Schienen und Schwellen. Vielleicht gelingt das in einigen Abschnitten, ansonsten würde ich den straßenbegleitenden Radweg bevorzugen.

Arbeitsplätze sind ein Standortfaktor, gibt es da keine weiteren Möglichkeiten?

Mit nun schon 220 Mitarbeitern ist Vandemoortele unser wichtigstes Zugpferd. Deshalb bin ich froh, voraussichtlich im Mai endlich den 1. Spatenstich für die neue Erschließungsstraße vornehmen zu können. Ansonsten rühren wir gerade intensiv die Werbetrommel für unsere in den 90 er Jahren erschlossene Gewerbefläche neben ASD in der Dübener Straße. Ob Zulieferer für Vandemoortele oder ASD, Industrielackierer, eine Metallbaufirma oder ein Investor, der eine Halle errichtet: Man kann sich vieles vorstellen. Auch ein Mischgebiet wäre denkbar - wenn jemand ein Wohnhaus mit Gewerbe baut, Tischlerei, Werkstatt etc. Mit 7.50 Euro je Quadratmeter bieten wir einen attraktiven Preis an.

Mit dem Abriss des Fährhauses und der Schließung der Gaststätte „Stadt Potsdam“ sank die gastronomische Vielfalt beträchtlich. Selbst das Waldbad hatte im vorigen Sommer geschlossen. Sehen Sie hier nicht reichlich verschenktes Potenzial? Durch Polizeischule und Elberadweg kommen doch jedes Jahr viele Besucher in die Stadt!

Das stimmt. Wir haben fast nur noch den Ratskeller, das Lindeneck und eine Biergaststätte gegenüber von Penny, allerdings mit herrlichem Freisitz. Dafür entsteht am Markt gerade eine neue Pension und auch der Waldbad-Betreiber hat die Unterkunft sehr gut modernisiert. Nur im Bad selbst gibt es wohl ein Problem mit dem Zulauf und Bibern. Ganz glücklich bin ich, dass wir die Gaststätte Zum GOLDENEN Anker in Wörblitz haben, welche mit ihrem Saal auch viele größere Veranstaltungen abdeckt.

Welche Investitionen strebt die Stadt in diesem Jahr selber an?

Wir wollen das Rathaus schicker machen, legen den Blickpunkt auf Fassade, Dach und Wärmedämmung. Dabei nutzen wir finanzielle Mittel aus dem Programm Brücken in die Zukunft. Es laufen zudem Planungen zur Marktplatz-Umgestaltung, um ihn touristisch besser anzubinden. Denkbär wäre ein Rastplatz mit öffentlichen Toiletten, freies WLAN usw. Die Gebäude hinter dem Rathaus hat die Stadt gekauft und sie werden bei der Umgestaltung mit einbezogen. Dann möchten wir längerfristig bis 2018/19 die Gehwege und die Straßenbeleuchtung in der Pretzscher Straße und Wittenberger Straße sanieren und beginnen jetzt mit der Planung. Wir sind in Wörblitz beim Ausbau der Kreisstraße für die Erneuerung der Gehwege und Straßenbeleuchtung zuständig und dann – ganz wichtig – ist natürlich die Erschließungsstraße in Dommitzsch zu errichten. Auch die Schaffung barrierefreier Bushaltestellen ist ein Thema.

Wann werden die leerstehenden Wohnblöcke endlich abgerissen?

Das würden wir am liebsten sofort tun, aber es ist schwierig, ein passendes Fördermittelprogramm zu finden. Im Doppelhaushalt werden aber entsprechende Gelder eingestellt.

Sie haben neulich die Einbruch-Serie im Mehrgenerationenhaus und in der Grundschule angesprochen. Gibt es da Erfolge zu vermelden?

Im letzten Fall laufen die Ermittlungen noch. Allerdings werden wir die Gebäude jetzt noch besser sichern und eine Alarmanlage anschaffen, die sofort den Wachschutz auf den Plan ruft, falls wieder jemand eindringt.

Info: Stadt Dommitzsch:

Einwohner: 2564

Fläche: 30,2 Quadratkilometer

Steuersätze:

Grundsteuer A 320

Grundsteuer B 420

Gewerbesteuer 400

Pro-Kopf-Verschuldung: 360 Euro je Einwohner