"Wir sind nicht umsonst Kreismeister"

Torgau. Kaum ist der Frühling da, geht’s bei Volker Meißner rund: Pausenlos klingelte gestern Vormittag beim Chef von Nordsachsens schönster Kleingartenanlage „Eilenburger Straße“ das Telefon. Und dann sollte auch noch jemand vorbeikommen, dessen Arbeit bunte Farbtupfer verspricht, der aber nicht Frühling sondern Weiße heißt.



TZ: Herr Meißner, sind alle ihre Kleingartenfreunde so beschäftigt wie Sie?

Volker Meißner: Es geht allmählich los. Das spürt man, wenn man durch die 250 Gärten zählende Anlage läuft. Vor allem in unseren drei Tafel-Gärten, mit deren Hilfe der Verein die Torgauer Elb-Land-Tafel beliefert, sind die Beetvorbereitung weit fortgeschritten. Hier können wir uns nach wie vor auf jene drei Arbeitskräfte verlassen, die uns im vergangenen Jahr vom Jobcenter vermittelt wurden und die 24 Monaten bei uns sind.



24 Monate? Was haben die drei denn im Winter gemacht?

Da waren sie bei der Elb-Land-Tafel und haben bei der Sortierung und der Essensausgabe geholfen.



Bleibt es bei diesen drei „Pflanzhilfen“?

Im kommenden Monat hoffen wir zudem auf zwei Ein-Euro-Jobber, die in unseren beiden Apfelobstgärten sowie im Grünen Klassenzimmer tätig sein werden.

Können Sie aus dem Stegreif eine Größenordnung nennen, in der sie die Elb-Land-Tafel beliefern?



Allein im vergangenen Jahr waren es 1000 Tomaten. Dazu kommen zahlreiche Kohlrabis, Gurken und, und, und...

Die aktuelle Kleingartensaison dürfte für Sie ganz im Zeichen des Landeswettbewerbs stehen. Welche Chancen rechnen Sie sich aus?

Wir sind im vergangenen Jahr nicht umsonst Kreismeister geworden. Der zum Landeserntedankfest überreichte Pokal ist Ansporn genug, auch auf Landesebene etwas zu reißen. Bis Ende April werden wir deshalb sämtliche Wettbewerbsunterlagen fristgerecht eingereicht haben, damit die Bewertungskommission im August oder September leichtes Spiel hat.



Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Verein mit weiterliegenden Konkurrenten misst. Womit soll in diesem Jahr gepunktet werden?

Im Zentrum steht sicherlich erneut das Grüne Klassenzimmer, das Grundlage für die Kooperation mit der Grundschule Am Rodelberg ist. Daneben wollen wir auch optisch neue Akzente setzen. So planen wir die Verschönerung unseres 33 Meter langen Vereinsgebäudes samt der Kegelbahn. Helfen soll uns dabei der Graffiti-Künstler Christian Weiße. Vielleicht schaffen wir es ja auch, den neuen Anstrich bis zum Gartenfest Anfang Juli hinzubekommen. Freuen würde es mich auf jeden Fall.



Mal ehrlich, noch mehr würden Sie sich doch freuen, wenn’s mit einem Pächter für das Gartenlokal klappt, oder?

Jemanden zu finden, der auch langfristig an der Aufgabe Interesse hat, ist nicht ganz einfach. Mit einer Gartenkantine macht man heute keine Millionen mehr. Deswegen tendiert der Vorstand auch dahin, die Pachtbedingungen ein wenig zu lockern. So soll es beispielsweise eine Sommer- und eine Winterpacht geben. Alles unter der Maxime, dass wenigstens die Ausgaben des Vereins in Höhe von etwa 2000 Euro pro Jahr wieder reinkommen.