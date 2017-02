"Zickenkrieg" endet vor Gericht

Torgau. Das war eine extrem eigenartige Hauptverhandlung am Amtsgericht Torgau. Es begann damit, dass die Angeklagte Melanie M. (Name von der Redaktion geändert) nicht pünktlich erschien, weil die Oschatzerin angenommen hatte, dass ihr Fall in der Oschatzer Außenstelle des Amtsgerichts verhandelt wird. Sie rief daraufhin in Torgau an, so dass Juristen und Zeugen im Amtsgericht auf sie warten mussten. Mit 45 Minuten Verspätung konnte der Vorsitzende Richter beginnen.

Melanie M., 36, Mutter von zwei Kindern (10 und 3 Jahre), derzeit in einer Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin, wurde angeklagt, weil sie am 6. Mai vorigen Jahres gegen 12.45 in Oschatz mit ihrem Pkw ein Mädchen angefahren haben soll. Die 12-Jährige erlitt dabei nach Aussagen ihrer Mutter nur leichte Verletzungen in den Kniekehlen. Das Auto sei nach Schilderung der Mama bei dem mutmaßlichen Crash lediglich Schrittgeschwindigkeit gefahren. Dennoch lautete die Anklage gefährliche Körperverletzung.

Nach übereinstimmender Aussage der Mutter des mutmaßlich verletzten Mädels und der Angeklagten waren sich beide Frauen mit ihren Pkws am gleichen Tag zehn Minuten zuvor bereits auf der Bahnhofstraße begegnet. Dort habe nach Version der Angeklagten ein jüngerer Bruder des zwölfjährigen Mädchens bei geringer Geschwindigkeit die Autotür aufgerissen und sei aus dem Pkw gesprungen, so dass Melanie M. ihn fast mit ihrem Fahrzeug erwischt hätte. Die Angeklagte, zu dieser Zeit allein im Pkw, habe offenbar aus Empörung über diesen Vorfall die Verfolgung der Mutter mit den drei Kindern im Auto aufgenommen, um sie zur Rede zu stellen. Als die Frau danach auf einem Schotterparkplatz in Nähe einer Gartenanlage anhielt, soll die Angeklagte angeblich auf sie und ihre Kinder zugerast sein und eine Vollbremsung vollführt haben. Dabei habe sie laut Anklage das Mädchen erwischt und verletzt. Die Angeklagte indes bestritt das vor Gericht.

„Ich bin nur an die Leute ran gefahren, berührt habe ich das Mädchen nicht. Da war zwischen meiner Motorhaube und dem Mädel bestimmt noch ein Meter dazwischen. Ihre Mutter hat es auch nicht sehen können, weil sie am Kofferraum stand.“ Melanie M. erinnerte sich vor Gericht auch, dass die angeblich Angefahrene nicht geschrien habe. „Nicht mal aua hat sie gesagt.“ Ihre Mutter sei vorher auch nicht so besorgt um ihre drei Kinder im Auto gewesen, denn keines der drei war angeschnallt. Was indes mit dem mutmaßlichen Zusammenstoß nichts zu tun hat.

Die Mutter der vermeintlich Geschädigten schilderte als Zeugin das Geschehen vom 6. Mai völlig anders. Die 38-jährige Andrea K. aus Oschatz, (Name von der Redaktion geändert), bestätigte, dass ihr Junge aus dem Auto gesprungen war. Nachdem die Mama ihn wieder hinein gesetzt hatte, sei sie weitergefahren. Dabei habe Andrea K. bemerkt, dass hinter ihr ein dunkles Auto fuhr. Die Frau setzte ihre Fahrt fort bis zum Parkplatz neben der Gartenanlage, wo sie und ihre drei Kinder ausstiegen. „Dort kam plötzlich der dunkle Pkw angeschossen. Seine Fahrerin gab richtig Gas, bremste kurz und schnell, rutschte mit der Schnauze des Autos meiner Tochter in die Beine.

Danach ist die Frau ausgestiegen und hat mich beschimpft, weil sie zuvor meinen Jungen auf der Straße fast umgefahren hätte.“ Während Zeugin Andrea K. ihre Sicht des mutmaßlichen Unfalls schilderte, schüttelte die Angeklagte mehrfach offenbar fassungslos über diese Aussage den Kopf. Der Richter fragte die Mutter des angeblich geschädigten Mädels über Folgen des Unfalls. „Die Angeklagte hat meine Tochter mit ihrem Auto an den Kniekehlen und Waden berührt. Ich habe an diesen Stellen aber nur Rötungen der Haut gesehen. Da sie an diesen Stellen auch keine Schmerzen spürte und normal laufen konnte, sind wir zunächst nicht zum Arzt gegangen.“ Und das nach einem mutmaßlichen Zusammenprall mit einem Pkw! Der Richter stellte daraufhin weitere Fragen: „Aber die Polizei haben sie dennoch gerufen?“ Die Antwort der Mutter: „Nicht sofort. Dazu hat mir erst kurze Zeit später ein Gartennachbar geraten. Ich habe dann Strafantrag bei der Polizei gestellt.“

Damit bringt der mutmaßlich Geschädigte seinen Wunsch zum Ausdruck, dass eine Tat strafrechtlich verfolgt werden soll. Die Staatsanwaltschaft soll aus diesem Grund ein Ermittlungsverfahren einleiten und nach Abschluss der Ermittlungen Anklage erheben. Wie in diesem Fall.

Allerdings waren sich Staatsanwältin und Richter nach der Beweisaufnahme sofort einig. Die Juristen fasten den Beschluss, das Verfahren nach Paragraph 153 der Strafprozessordnung wegen Geringfügigkeit sofort einzustellen. Die Kosten für das Strafverfahren indes trägt die Staatskasse. Die Angeklagte muss ihre Kosten selbst tragen. Vergeudetes Geld, nur weil sich zwei Frauen sinnlos stritten, im Volksmund auch „Zickenkrieg“ genannt.