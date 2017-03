Ärger durch falsch abgestellte Autos

Nordsachsen. Der Landkreis Nordsachsen hat sein Fazit für die zurückliegende „Winterdienst-Saison“ gezogen. In einer aktuellen Pressemitteilung informiert die Verwaltung sowohl über die getane Arbeit, als auch über winterbedingte Straßenschäden. Der bedenkliche Zustand vieler Straßen sei vor allem den häufigen Frost- und Tauwechseln geschuldet, heißt es.

Zunächst der Blick auf den Winterdienst – von 9. November bis 25. Februar waren die Einsatzkräfte hier gefragt. Stressig wurde es vor allem bei 12-Stunden-Einsätzen und auch an den Wochenenden. „Es waren kurze Schichtwechsel zwischen Sonntagen und Montagen mit nur kurzen Erholungspausen erforderlich. Die Familien mussten hier oft zurückstecken. Ausfälle infolge Krankheiten und Sondereinsätze wurden mit personellem Einsatz der Mitarbeiter ,Straßenaufsicht‘ und der Straßenmeister gering gehalten“, so das Amt in seiner Mitteilung.

Insgesamt seien die Winterdiensteinsätze aber ohne nennenswerte Probleme verlaufen. Es habe kaum Beschwerden gegeben, und auch die Zusammenarbeit mit den vertraglich gebundenen und im Bedarfsfall angeforderten Fremdunternehmern habe sich reibungslos gestaltet. „Ärgerlich waren gerade innerorts falsch oder behindernd abgestellte Fahrzeuge, weil dadurch ein Durchfahren mit dem Schneepflug erschwert wurde“, heißt es kritisch.

Trotz der 45 Kilometer Schneezäunen kam es kurzzeitig zu Verwehungen. „Typischerweise ist unser Gebiet durch Westwinde gekennzeichnet, womit sich zumeist die Aufstellseite der Schneezäune bestimmt. Aufgrund der Wetterbedingungen im März und der Wunsch der Landwirte wurde teilweise mit dem Abbau der Schneezäune begonnen“, erklärt das Landratsamt.

Die Planung des Winterdienstes gestaltete sich in dieser Saison dahingehend schwierig, als dass die Wettervorhersagen sich häufig kurzfristig änderten, oder von den tatsächlichen Wetterereignissen abwichen. Erläuternd dazu heißt es: „Wenn zum Beispiel für das Wochenende und die kommende Woche zehn Prozent Niederschlagswahrscheinlichkeit gemeldet wird und am Montag früh zehn Zentimeter Neuschnee zu konstatieren waren, bedarf das schon eines erfahrenen und pragmatischen Handlungsgeschicks der Meisterei.“

Auch hier sei die Einsatzbereitschaft der zuständigen Mitarbeiter hervorzuheben.

Ob die Winterdienst-Saison 2016/2017 ihr Ende bereits gefunden hat, bleibt abzuwarten. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, sind die Salzlager aufzufüllen und vor allem ist die Technik wieder instandzusetzen, zu erneuern oder auszutauschen.



Die Kreisverwaltung schätzt, dass sich der im vergangenen Winter entstandene Reparaturbedarf an den fast 600 Kilometern Kreisstraße auf rund eine Million Euro beläuft. Während der Winterperiode seien die Schäden nur „notdürftig“ mit Kaltmischgut geflickt worden, so dass zunächst von einer Ausbruchstelle keine Verkehrsgefährdung ausgehen konnte. Die Haltbarkeit dieser Provisorien sei jedoch sehr eingeschränkt. „Sollte die Flickung zu groß sein, oder sollten zu viele Stellen vorhanden sein, muss das Verkehrsschild mit dem Hinweis auf Straßenschäden aufgestellt werden, um dem Verkehrsteilnehmer die Situation zu signalisieren, damit dieser seine Fahrweise entsprechend rechtzeitig anpassen kann“, vermerkt das Amt.

Mit dem Öffnen der Heißmischgutwerke werden alle fünf Meistereien unmittelbar mit der Heißmischgutflickung beginnen. Diese Form der Straßenreparatur ist deutlich dauerhafter als die Notflickung mit Kaltmischgut. Die Meistereien werden zudem im Jahresverlauf die Schäden fachgerecht durch Einsatz von Asphaltfräsen mit anschließendem Asphalteinbau durchführen.

Winterdienst in Zahlen

Nordsachsen. Folgende Eckpunkte und Zahlen hat das Landratsamt für den Winterdienst in den fünf Straßenmeistereien des Landkreises (Torgau, Oschatz, Dahlen, Eilenburg und Delitzsch) zusammengestellt:

Erster Einsatztag: 9. November 2016; vorläufig letzter Einsatztag: 25. Februar 2017. Bis zu 113 Einsatztage je Meisterei 2016/2017, davon 81 Streutage und 19 Räum-/Streutage. Im Vergleich dazu die Saison 2015/2016 mit 117 Einsatztagen, davon 60 Streutage und 15 Räum-/Streutage.

Schwerpunkt diesmal war ein fast durchgängiger Winterdienst-Einsatz im Januar/Februar, zumeist in zwei Schichten mit bis 12-Stunden-Diensten, aktuell sind circa 1600 Überstunden aufgelaufen.

Zum Einsatz kamen 25 eigene Fahrzeuge (davon 5 Multicar) sowie 25 Unternehmerfahrzeuge. Das zu betreuende Straßennetz umfasst 1265 Kilometer Bundes- Staats- und Kreisstraßen. Es wurden bis Ende Februar 5130 Tonnen (im Vorwinter: 5727) Auftausalz verbraucht. Die Salzhallen der Straßenmeistereien waren zu Beginn des Winters mit 3950 Tonnen Salz gefüllt. Zusätzlich dazu waren 7500 Tonnen Salz für Nachlieferungen vertraglich gebunden.