Über die Motorhaube geschleudert

Torgau. Unaufmerksamkeit war aller Wahrscheinlichkeit nach die Ursache für einen Verkehrsunfall gestern gegen 13.40 Uhr in der Puschkinstraße. Eine 14-Jährige wollte die Straße überqueren und beachtete dabei nicht den VW Caddy, der aus Richtung Friedrichplatz kommend, die Puschkinstraße befuhr. Nach Polizeiangaben lief das Mädchen in das Auto, wurde von diesem erfasst und flog in der weiteren Folge über die Motorhaube. Die 14-Jährige wurde mit Prellungen und Verdacht auf Gehirnerschütterung in das Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall ging zum Glück glimpflich aus, da der VW-Fahrer nicht schnell fuhr.