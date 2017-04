Überall wurde fleißig gesäubert

Torgau/Beckwitz. Am Wochenende wurde der Altkreis Torgau ordentlich auf Vordermann gebracht. Zahlreiche Vereine, Schulen und Andere schnappten sich Besen, Wischmopp oder andere Utensilien und putzten so richtig drauf los.

Freitag, Samstag und teilweise auch Sonntag wurde so der ganze Dreck des Winters „verscheucht“ und die Vereinsräume und öffentliche- Flächen für den Frühling vorbereitet. In Torgau war unter anderem die Mitglieder des Rock-’n’-Roll-Clubs Ireen fleißig und arbeiteten an der Fassade des Vereinshauses, wischten Fenster und Böden, besserten die Gartenmöbel auf oder verschönerten die Außenanlagen.

Auch in Beckwitz war man fleißig. Hier säuberten einige rüstige Senioren am Freitag das Dorffestgelände am Unterteich. Sie harkten das Laub, verstauten es in Müllsäcke, sammelten heruntergefallene Zweige von der Wiese und reinigten die Sanitäreinrichtungen im neu geschaffenen Bungalow. So findet der Beckwitzer Verein „Kunderbunt“ am Gründonnerstag zum „Osterfeuerschalenglühen“ ein sauberes Gelände vor.