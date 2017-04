Überraschung für Kinderstation

Für eine freudige Überraschung sorgten am Montag Schüler, Lehrer und Eltervertreter der Oberschule Mockrehna im Kreiskrankenhaus Torgau. Auf der Kinderstation übergaben sie an Chefärztin Dipl. Med. Edith Bieck eine Spende uns zusätzlich Büchergeschenke.

Torgau/Mockrehna. Für eine freudige Überraschung sorgten am Montag Schüler, Lehrer und Eltervertreter der Oberschule Mockrehna im Kreiskrankenhaus Torgau. Auf der Kinderstation übergaben sie an Chefärztin Dipl. Med. Edith Bieck eine Spende uns zusätzlich Büchergeschenke. Die bedankte sich ganz herzlich und verriet, dass die Gelder n den Außenspielbereich des Krankenhause fließen werden, der weiter ausgebaut wird. Die Bücher kommen ins Spielzimmer der Kinderstation.



„Das Geld stammt aus dem Erlös unserer Tombola, die im vergangenen Jahr aus Anlas des Tages der offenen Tür gemeinsam durch die Eltervertretung und die Schülervertretung organisiert wurde“, erläuterte Vertrauenslehrerin Andrea Leisker. Alle Klassen, aber auch Eltern und verschiedene Unternehmen stellten Preise für die Tombola zur Verfügung. Bei einem gemeinsamen Grillabend von Schüler- und Elternvertretern wurden die notwendigen Lose angefertigt. Die gingen dann weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. So kam ein beachtliches Sümmchen zusammen. Das wurde schließlich geteilt.



Neben der Kinderstation im Krankenhaus (der Vorschlag kam vom Elternrat) soll der restliche Gewinn für eine Überraschung zum diesjährigen Kinderfest auf dem Schulhof dienen. Am 1. Juni wird nämlich eine zünftige Kinderparty gefeiert.