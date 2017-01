Überraschung nach der Verhandlung

Torgau/Mockrehna. Der Mann konnte einem eigentlich leid tun. Mit dem Rollator schlich Tadeusz P. (Name von der Redaktion geändert) durch den Verhandlungssaal des Amtsgerichts Torgau zur Anklagebank. Der gebrechlich wirkende Senior glich einem Häufchen Unglück und wirkte so, als ob er sich zu Unrecht für eine Straftat verantworten müsse. Wegen ihm musste extra aus Leipzig ein Dolmetscher anreisen, weil der in Doberschütz lebende Pole kein Wort Deutsch spricht und diese Sprache auch nicht versteht. Der 61-Jährige, mindestens zehn Jahre älter aussehende Herr, stand vor dem Amtsgericht Torgau, weil, er gegen einen Strafbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Einspruch gegangen war.



Der arbeitslose Schlosser, dessen erwachsene Kinder in Polen geblieben sind, wurde am 15. Juni 2016 gegen 19.55 Uhr auf der B 87 zwischen Mockrehna und Doberschütz bei einer Verkehrskontrolle von Polizisten gestoppt. Dabei stellten die Ordnungshüter fest, dass der Wahl-Doberschützer mit einem Golf unterwegs war, obgleich er zu diesem Zeitpunkt keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Wegen dieser Straftat erhielt der Mann im Oktober einen Strafbefehl, der vom Gericht ohne Verhandlung ausgesprochen wird. Dem Mann erschien die Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu je 13 Euro, was einem Betrag von 780 Euro entspricht, jedoch zu hoch.



Am 15. Juni sei sein Auto für ihn aus irgendwelchen familiären Gründen nicht greifbar gewesen. Er wollte aber nach Mockrehna düsen, um dort in einem Discounter einzukaufen. Ein Bekannter lieh ihm dafür dessen Golf. Tadeusz P. erledigte in Mockrehna seine Einkäufe planmäßig. Für ihn unplanmäßig war dann der Stopp auf dem Heimweg nach Doberschütz. Polizisten fischten ihn zufällig als Schwarzfahrer aus dem Verkehr.



Im Gerichtssaal wurde die Hauptverhandlung zu einer eigenartigen Angelegenheit, weil der Angeklagte kein Wort der Juristen verstand. Der schnelle Dolmetscher übersetzte für den alten Herren, während der Richter noch sprach. Wenigstens einen positiven Satz konnte der Übersetzer vermelden. „Das war schlecht von mir“, sagte der Angeklagte in seinem ersten Satz. Wie ehrlich er das meinte, sollte sich erst nach dieser Hauptverhandlung herausstellen. Schon sein zweiter Satz klang anders. „Ich kann den Strafbefehl nicht akzeptieren.“ Der Richter fragte nach dem Grund. „Weil ich knapp mit dem Geld bin. Ich bekomme mit meiner Frau, die krank wie ich ist, zusammen nur 1000 Euro Unterstützung. Ich bitte um eine geringere Strafe.“



Der Richter hielt ihm sofort vor, dass er erst im November 2016 eine Geldstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bekommen habe. Deswegen enthalte der aktuelle Strafbefehl mehr Tagessätze, weil er ein Wiederholungstäter sei. Der Richter riet ihm, bei der Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Ratenzahlung zu stellen. Doch damit war der Angeklagte zunächst nicht einverstanden. „Ich kann nicht bezahlen. Ich würde dafür lieber eine Strafe im Gefängnis absitzen“, sagte Tadeusz P.



Der Richter riet dem Polen, den Einspruch zurückzuziehen. „Wenn es nach einer Hauptverhandlung ein Urteil gegen Sie gibt, wird es noch teurer für Sie. In diesem Fall müssten Sie auch noch die Gerichtskosten zahlen.“ Erst jetzt schien Tadeusz P. den Rat des Richters geistig verarbeitet zu haben und erklärte: „Ich habe verstanden. Ich ziehe den Einspruch zurück und würde die Geldstrafe gern in kleinen Raten bezahlen. Ich kann aber den Antrag nicht ausfüllen.“ Der Richter gab ihm den Hinweis, dass er den Antrag auf Bewilligung einer Ratenzahlung mündlich sofort in der Hauptverhandlung an die Staatsanwaltschaft stellen könne. Was der Angeklagte sofort umsetzte.

Mit dem entsprechenden Eintrag ins Verhandlungsprotokoll ist der Antrag gestellt. Nach Verhandlungsende verließ der Verurteilte mit seinem Rollator schnell (!) den Verhandlungssaal und bewies mit seinem „auf Wiedersehen“, dass er doch ein wenig Deutsch spricht.



Der Angeklagte muss nun seine Geldstrafe von 780 Euro abstottern. Aber demnächst wohl noch mehr. Denn 30 Minuten später folgte ein Hammer an Dreistigkeit. Eine Mitarbeiterin des Amtsgerichtes überbrachte die Nachricht, dass der gerade wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis Verurteilte bei einer Verkehrskontrolle erneut am Steuer eines Pkws erwischt wurde. Neue Strafe folgt bestimmt.