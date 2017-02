Überraschung zum Valentinstag

Torgau. Das gab es bisher in all den Jahren bei der Torgauer Zeitung auch noch nicht. Bei der Durchsicht der gestrigen Post aus dem Hausbriefkasten fiel ein mit einem roten Herzchenband verschlossener Umschlag ins Auge. Beschriftet war er mit „Zum Valentinstag“ und der Bitte um Weiterleitung an Sybille Zugowski vom ASB-Projekt „Ellywunschente“.



Ein kurzer Anruf genügte und wenig später war die Projektleiterin schon im Haus der Presse, da sie gestern in Torgau zu tun hatte. Vorsichtig wurde das Band gelöst, der Umschlag geöffnet. Völlig überrascht und überwältigt zog Sybille Zugowski vier 100-Euro-Scheine heraus. „Oh ist das toll, das Geld werden wir selbstverständlich für die Erfüllung von Wünschen schwerstkranker oder schicksalgeplagter Kinder einsetzten“, versprach sie vor Ort. Ihren Dank richtete sie an die unbekannte Spenderin bzw. den unbekannten Spender. „Wir freuen uns riesig über jede Form der Unterstützung von Ellywunschente“, merkte sie an. Gleichzeitig erinerte sie daran, dass durchaus wieder neue Bewerbungen hinsichtlich einer Wunscherfüllung eingereicht werden können.



Wie das genau geschieht bzw. wie man das Wunschenten-Team unterstützen kann, erfährt man im Internet unter www.ellywunschente.de oder telefonisch unter 034223 60381 bzw. direkt im Mehrgenerationenhaus in Dommitzsch, Leipziger Straße 75. Ansprechpartner ist Sybille Zugowski.