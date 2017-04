(Kreisliga Nordsachsen/Männer) Der 19. Spieltag

Fußball. Der SV Laußig kann weiter von einer Meisterschaftsfeier träumen. Im Spiel gegen den Tabellenletzten Doberschütz-Mockrehna II blieben zwar die eingeplanten Punkte in Laußig, aber es war eine schwere Geburt.

Je ein Tor pro Halbzeit reichten am Ende, um den Vorsprung zum ärgsten Widersacher FV Bad Düben weiter ansteigen zu lassen.

Die Dübener verloren nämlich das Spitzenspiel des 19. Spieltages bei der Delitzscher Reserve mit 2:3. Dübens Führung in der 6. Minute konnten die Delitzscher schnell egalisieren. Mit dem Ausgleichstreffer war dann die Eisenbahner-Elf die spielstärkere Mannschaft. Den Dübenern gelang zwar noch der Anschlusstreffer, aber die Gastgeber spielten clever, geschickt und mit Glück und behielten die Punkte im Delitzscher Stadion der Eisenbahner.

Mehr als nur ein Remis hatten sich die Spieler der Spielgemeinschaft Elbaue II/Großtreben im Spiel gegen Tabellennachbar Mörtitz vorgenommen, aber man rannte zunächst einem Rückstand hinterher. Erst Minuten vor Spielschluss erzielten die Hausherren den Ausgleich. Die Platzherren verloren nicht nur zwei eingeplante Punkte, sondern auch noch einen Spieler (R. Weber), der die Ampel-Karte erhielt.

Für die Oschatzer wird der Klassenerhalt immer schwerer. Im direkten Abstiegsduell verloren zuhause gegen Rackwitz klar und deutlich. Mittlerweile fehlen den Döllnitzstädtern neun Punkte zum Klassenerhalt. Indes gewannen die Naundorfer wieder mal ein Auswärtsspiel. Knapp zwar, aber in Anbetracht der Tabellensituation der Naundorfer, war der Sieg Gold wert. Auch Zschortau konnte aus Wölkau alle Punkte mitbringen und kletterte an Belgern vorbei auf Platz 5 vor. Belgern hat sein Spiel gegen Hartenfels II auf den 24. Mai verlegen lassen. An diesem Tag findet auch das TZ-Pokalfinale im Hafenstadion statt.

Statistik

ElbaueTorgau II/Großtreben – Mörtitz 1:1 (0:1)

Torgau: Fischer, Schröder (76. Weißschnur), Letzel, Bürger, Peter, Alkegk, Weber, Rabe, Götze (58. Jamil), Schrinner, Klitza; TF: 0:1 Schrader (28), 1:1 Alkegk (83.); GK: 3 x Torgau, 1 x Mörtitz, GRK: 1 x Torgau; SR: Trybusch (Doberschütz), ZS: 55



SV Laußig – SV FA Dob./Mockrehna II 2:0 (1:0)

Dob.-Mockrehna: Zänke, Berger, Ruhnow, Löser, Vieweg (78. Lange), Stange, Jabbari, Bela, Reuber (46. Böhme), Opfermann, Seier; TF: 1:0 Matner (36.), 2:0 Matner (63.); GK: 1 x Laußig, SR: Beyer (Krostitz); ZS: 55

SV Spröda – SV Traktor Naundorf 1:2 (0:0)

Naundorf: Th. Schneider, Wogawa, Dräger, Kernche, Siegel, Röhner (81. Oehme), Prellberg, Gruhle (89. Brand), Kupfer, Radeck, St. Schneider; TF: 0:1 Radeck (60.), 0:2 Siegel (76.), 1:2 Tost (85.); GK: 1 x Spröda, 1 x Naundorf; SR: Wüste (Rackwitz); ZS: 20

FSV Oschatz – TSV Rackwitz 0:3 (0:1)

Oschatz: Ferl, Kattner, Wiesner, Schreiber, Gärtner, Erdmann, Reichert, Baranowski, Schmidt, Kretzschmar, Weidlich; TF: 0:1 Kellert (10.) 0:2/0:3 Stelzer (53./67.); GK: 2 x Oschatz; SR: Winkler (Eilenburg); ZS: 22

ESV Delitzsch II – FV Bad Düben 3:2 (2:1)

TF: 0:1 Stache (6./EFM), 1:1 Kilic (16.), 2:1 Bernhardt (21.), 3:1 Bothur (59.), 3:2 Hielscher (71.); GK: 1 x Delitzsch, 2 x Düben; SR: Binner (Zwochau); ZS: 25

SV Wölkau – SG Zschortau 0:1 (0:0)

TF: 0:1 Sobek (67.), GK: 2 x Wölkau, 3 x Zschortau; SR: Quaaßdorff (Laußig); ZS: 43

Hartenfels Torgau II – Roland Belgern verlegt auf 24.5./19 Uhr

Aktuelle Tabelle: