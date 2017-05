1,7 Millionen Euro für Flurneuordnung

Süptitz. Obgleich seit 2012 laufend, sei noch nicht allzu viel im Flurneuordnungsverfahren Süptitz passiert: Der Rückblick, den Pascal Schäfer jüngst vor den Dreiheider Gemeinderäten gab, war dann auch relativ kurz. Weitaus mehr hatte der Vorstandsvorsitzende der Teilnehmergemeinschaft indes als Ausblick parat: Gleich sechs Wege, drei wasserbauliche Maßnahmen sowie reichlich Neuanpflanzungen hat der Vorstand in den kommenden Jahren rund um Süptitz im Blick.

Die Gesamtkosten bezifferte Schäfer auf maximal 1,7 Millionen Euro. Der von der Teilnehmergemeinschaft aufzuringende Eigenanteil betrage hierbei knapp 260 000 Euro. Nachdem am 28. März die erste Teilnehmerversammlung auf wenig Interesse bei den betroffenen Grundstücksinhabern stieß – für Bürgermeister Wolfgang Sarembe war jener Umstand beschämend – nutzte Schäfer die ihm sich bietende Möglichkeit, wenigstens die Dreiheider Gemeinderäte über den Stand der Dinge zu informieren und gleichzeitig an die Bürgervertreter zu appellieren, sich an einem Teil des von der Gemeinschaft aufzubringenden Eigenanteils zu beteiligen.

Seine ausführlichen Rechenbeispiele gingen diesbezüglich von der Hälfte oder auch zwei Dritteln des Eigenanteils aus. Doch entschieden ist hier noch lange nichts, zumal unter den Räten auch gleich eine Diskussion vom Zaun brach, wie man sich künftig bei den Ortsteilen Großwig und Weidenhain verhalten solle – wenn, ja wenn sich beide auch für eine Flurneuordnung entscheiden sollten. Die Werbetrommel rührte Gemeinderat Peter Klepel, der auch dem Süptitzer Ortschaftsrat angehört. Ein solches Verfahren sei eine feine Sache, meinte Klepel. Die jeweiligen Ortschaftsräte müssten in diesem Falle auf die Eigentümer zugehen und den Prozess in Gang bringen.

INFO:

Vorhaben im Flurneuordnungsverfahren Süptitz im Detail:

Wegebau

• Gärtnereiweg (Schotterausbau)

• Weg nach Welsau (Asphalt)

• Schmiedegasse, Sandstraße, Denkmalsweg, Elmensumpfweg (jeweils Pflaster)

Wasserbau

• Durchlass und Graben Bubendorf

• Durchlass Röhrgraben (Höhe Spielplatz)

• Instandsetzung vorderer Gärtnerteich

Anpflanzungen

• Hecke Elmensumpfweg

• Lückenpflanzung Pflaumenallee

• Entsiegelung ehemalige Feldscheune

• Flächenpflanzung „Alte Gärtnerei“

• Baumpflanzung und Pappelfällung Röhrgraben

• Bepflanzung eines 20 Meter langen sowie eines 30 Meter langen, ehemaligen Muna-Wachstreifens

• in diese Planungen sind nach Angabe Pascal Schäfers bewusst zu viele Vorschläge aufgenommen worden, um mehrere Alternativen zu haben; definitiv werde nur ein Teil davon realisiert werden können

Geschätzte Kosten

• 1,715 Millionen Euro gesamt

• davon Eigenanteil der Teilnehmergemeinschaft 257 308 Euro

• je nachdem, wie hoch die mögliche Beteiligung der Gemeinde Dreiheide ausfallen wird, entstehen für Grundstücksinhaber Kosten zwischen 75 und 110 Euro je Hektar, die über Jahre in mehreren Raten gestreckt werden können

Dauer des Verfahrens

• von bis zu 20 Jahren ist die Rede

Größe des Verfahrensgebiets

• 1161 Hektar

Anzahl der Besitzstände

• 643