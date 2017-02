1,7 Millionen für Nordsachsen

Torgau. Er sei das erste Mal im inneren dieses Gebäudes, an dem er seit 2008 täglich vorbei fahre, bekannte Landrat Kai Emanuel am Montag in den Räumen der Musikschule „Heinrich Schütz“.

Wenn es nach deren Leiterin, Prof. Elvira Dreßen, geht, darf er bestimmt wiederkommen. Denn im Schlepptau hatte Emanuel den Sächsischen Umweltstaatssekretär Herbert Wolff, der wiederum einen kleinen Stapel Fördermittelbescheide unter dem Arm trug. Zwei davon, rund 1,4 Millionen Euro schwer, ermöglichen in den nächsten Monaten energetische Komplexsanierung des Torgauer Gebäudes – das heißt, es werden der Keller, die Fassade und das Dach saniert sowie das Heizungssystem modernisiert.

Der Landrat freute sich über die Mittel des Sächsischen Förderprogramms „Brücken in die Zukunft“ umso mehr, da es sonst nur sehr wenige Fördertöpfe gebe, über die man die energetische Sanierung einer Musikschule bewältigen könne. Letztmalig wurde das 1926 errichtete Gebäude übrigens im Jahr 1992 saniert. Der dritte Fördermittelbescheid beinhaltet rund 364 000 Euro Finanzhilfen für die Umstellung und Neuausstattung der Telekommunikationssysteme auf Voice over IP an allen Verwaltungsstandorten des Landratsamtes.

Der Landkreis steuert selbst mehr als 121 000 Euro Eigenmittel bei, so dass es sich um eine Gesamtmaßnahme in Höhe von 485 000 Euro handelt. „Auch wenn es für den Bürger nicht immer gleich erkennbar ist, gehört zu einem lebenswerten Umfeld auch eine leistungsfähige Kommunalverwaltung, die fit für die Zukunft gemacht werden muss“, so Wolff.