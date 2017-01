11-Jähriger von Bus angefahren

Bei einem Unfall ist ein 11-Jähriger am Dienstag in Beilrode leicht verletzt worden.

Beilrode. In Beilrode streifte am Dienstag gegen 15.35 Uhr ein Bus, der auf der Ernst-Thälmann-Straße den Fußgängerüberweg überfuhr, einen 11–jährigen Jungen, der gerade dabei war, die Straße zu queren. Der Junge erlitt durch den folgenden Sturz eine Verletzung am Knie und einen Schock. Er musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Offenbar hatten lärmende Kinder im Bus beim Anfahren aus der Haltebucht für kurzzeitige Ablenkung des Fahrers gesorgt. Die Ermittlungen hierzu laufen noch. Der 40–jährige Busfahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.