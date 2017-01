13 Schilder markieren Sperrbezirk

Torgau. Nach dem Auffinden von gleich drei toten Schwänen zum Jahreswechsel am Großen Teich, die mit dem Vogelgrippe-Virus infiziert waren, hat sich die Aufregung inzwischen wieder etwas gelegt.



Weitere Fälle gab es nicht mehr, bestätigte das Landratsamt gestern. Sollte die Situation so bleiben, kann der Sperrbezirk ab 27. Januar, also in zehn Tagen, wieder aufgehoben werden. Die installierten Schilder haben derweil schon große Beachtung gefunden. Sie markieren den Sperrbezirk im Radius von drei Kilometern um den Großen Teich und ein Beobachtungsgebiet von zehn Kilometern. Mitarbeiter des Veterinäramtes haben dazu insgesamt 13 Schilder zur Ausweisung des Sperrbezirkes sowie 38 Schilder zur Markierung des Beobachtungsgebietes anbringen lassen. Die Tafeln sind vorwiegend an den Ortseingängen zu finden.



Das Beobachtungsgebiet bleibt übrigens bis 4. Februar bestehen. Am 5. Januar gab es am Schwanenteich in Dahlen den vierten und bislang letzten Fall von Geflügelpest in Nordsachsen. Das hochpathogene Virus H5N8 wurde ebenfalls bei einem toten Schwan nachgewiesen.