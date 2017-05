13. Bockbieranstich in Schildau

Zum 13. Mal organisiert der Faschingsclub Schildau mit fünf starken Partnern in diesem Jahr den Bockbieranstich im Festzelt auf dem Markt der Gneisenaustadt, in diesem Jahr am nächsten Wochenende am 6. und 7. Mai.

Das Schildauer Frühlingsfest beginnt ab 15 Uhr, der große Bockbieranstich ist dann für 16 Uhr geplant. Anschließend stehen ab 16.30 Uhr und 17.30 Uhr Fassbrauseglas- beziehungsweise Bierglasschieben in getrennten Wertungen auf dem Programm.

Teilnehmer können sich noch bis zum 1. Mai bei Sylke Dürre (Telefon 034221 50517) melden. Der Abend klingt dann beim Maitanz mit DJ Pfitzy aus. Am Sonntag geht es ab 9.30 Uhr weiter, der Familientag mit buntem Kinderprogramm steht auf dem Plan. Der Kindergarten und die Schüler der Schildauer Grundschule werden wieder auftreten.