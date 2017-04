144 Kirchen gehören dazu

Dommitzsch. Der Verein Mitteldeutsche Kirchenstraße beginnt die diesjährige Saison am 27. April um 14.30 Uhr mit der Enthüllung der neuen Übersichtskarte auf dem Marktplatz in Dommitzsch. TZ sprach mit Vereinschef Lysander Pötzsch:

TZ: Gab es bisher noch keine Karte auf dem Marktplatz?

L. Pötzsch: Doch, aber nach zehn Jahren war die bisherige Übersicht veraltet, weil wir uns ja weiterentwickelt haben. Es gehören mittlerweile 14 Routen zur Kirchenstraße und wir haben auch einen aktuellen Kirchenführer.

Wird der gleiche Platz für die neue Tafel genutzt?

Ja, aber die neue Karte ist ein bisschen größer. Die alte Übersicht haben wir schon am Wochenende abmontiert. Übrigens hat unser Verein im vergangenen Jahr 15jähriges Jubiläum gefeiert.

Gibt es den aktuellen Kirchenführer als Broschüre?

Derzeit erst einmal nur als CD. Wir haben alle Kirchen aufgeführt und bringen im Spätsommer bzw. Herbst ein kleines Buch mit dem Material heraus, das immerhin über 200 Seiten hat. 144 Kirchen stehen an den 14 ausgewiesenen Routen der Kirchenstraße. Einbezogen wurden dabei die Kirchenkreise Wittenberg und Torgau-Delitzsch sowie Randgebiete der Kreise Bad Liebenwerda, Zerbst und Großenhain.

Hat auch das Ausstellungszentrum in der Dübener Straße in Dommitzsch geöffnet?

Ja, mit Eröffnung der Saison öffnen wir auch das Ausstellungszentrum wieder drei Tage in der Woche – donnerstags, freitags und sonnabends. Leider sind wir personell etwas unterbesetzt. Wir werden auch sicherstellen, dass die Kirche in Dommitzsch geöffnet wird.