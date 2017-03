15 Flüchtlinge gehen ins Aktivierungscenter

Torgau. Nach den vier Kursen zur beruflichen Grundqualifizierung mit Sprachanteilen steht nun das sogenannte „Aktivierungscenter“ auf dem Programm.



Ausgewählt wurden dafür die 15 Flüchtlinge, die sich auf der ersten Stufe am besten geschlagen hatten. Seit Februar läuft das Angebot. „Wichtigstes Ziel des Nachfolgekurses ist die Heranführung an den Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsmarkt für die Jüngeren“, erklärt Grit Blume, Leiterin des Torgauer Bildungszentrums, die Richtung, in die es gehen soll. Die Inhalte des Kurses sind sehr vielfältig. Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch stehen genauso auf dem Plan wie die Nutzung sozialer Netzwerke oder Suchtberatung und Prävention. „Großen Wert legen wir aber auch auf Bewerbungscoaching“, so Blume. „Viele Flüchtlinge haben noch nie einen Lebenslauf geschrieben – sowas ist in deren Heimat einfach nicht gängig.“ Es geht aber nicht nur um Lebensläufe. „Die ganze Art des Auftretens muss geübt werden, das fängt bei der Haltung an und endet beim Tonfall“, sagt sie. „Wenn die Leute wollen, dann stellen wir auch eine Kamera auf und zeichnen die Übungen auf, damit man seine Fehler besser erkennen kann.“



Auch Einzelgespräche stehen auf dem Plan, um die Kursteilnehmer fit zu machen. Neben Grit Blume und den entsprechenden Fachdozenten übernimmt das auch Doreen Lietz, pädagogische Mitarbeiterin beim EBG, die auch verantwortlich für das „Aktivierungscenter“ ist. Höhepunkt im zweiten Kurs ist ein betriebliches Praktikum, das ab Ende März jeder Flüchtling für vier Wochen zu absolvieren hat. „Wir versuchen, jeden entsprechend seiner Vorkenntnisse und Fähigkeiten an einen passenden Praktikumsplatz zu vermitteln“, so Blume. Dabei stehe man in engem Kontakt mit Unternehmen, aber auch öffentlichen Einrichtungen der Region, die das Projekt dann begleiten. Neben arbeitsspezifischen Aspekten kommt auch die Kultur während des „Aktivierungscenters“ nicht zu kurz. „Die Flüchtlinge müssen sich auch an ihre reale und soziale Lebenssituation anpassen.“ Dazu zählt auch die Ernährung.



Im Rahmen dieses Kursinhaltes wurde am vergangenen Freitag ein interkulturelles Essen veranstaltet. Auf dem Speiseplan standen somit unter anderem arabische, persische oder afghanische Gerichte. Einen Teil der Gerichte fertigten die Flüchtlinge in den Öfen der Croissanterie in der Leipziger Straße gegenüber des Bildungszentrums, die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. Eingeladen hatte das EBG-Team zum großen Essen auch die Leiter und Betreuer aus den umliegenden Flüchtlingsheimen sowie Mitarbeiter aus dem Landratsamt, darunter die drei kommunalen Integrationskoordinatoren. Dadurch diente die verköstigende Runde nicht nur der Erweiterung kultureller Hintergründe, sondern auch der weiteren Vernetzung der Flüchtlingshelfer.