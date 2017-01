16 Einsätze für Belgerns Feuerwehrleute in 2016

Belgern. Zu ihrer Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Feuerwehrvereins am vergangenen Freitag im Belgeraner Bürgersaal. Vereinsvorsitzender Maik Reitor ließ das Jahr 2016 noch einmal Revue passieren.

So trafen sich alle Vereinsmitglieder zum jährlichen Kameradschaftsabend. Die Vereinsfahrt führte nach Berlin und mit allen Sponsoren und Unterstützern wurde das Sommerfest gefeiert. Auch gab es für die Mitglieder des Feuerwehrvereins viel zu tun: Die größte Aufgabe in jedem Jahr ist der schon traditionelle Tanz in den Mai mit anschließendem Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr.

Wie schon in der Vergangenheit unterstützte der Feuerwehrverein bei Beschaffungen für Geräte, Ausrüstung und die Jugendfeuerwehr. Im Anschluss konnten die Kameraden den Kreisbrandmeister Ingo Weber und die Hauptamtsleiterin der Stadtverwaltung, Katrin Benndorf, zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Belgern begrüßen. Hier gab Wehrleiter Steve Stieber einen Rückblick auf das Jahr 2016. So rückten die Kameraden zu 16 Einsätzen mit insgesamt 504 Einsatzstunden aus.

Die Feuerwehr Belgern mit der Löschgruppe Bockwitz zählt 95 Feuerwehrmitglieder, davon sind 58 aktive Einsatzkräfte und 12 Jugendfeuerwehrmitglieder. Dennoch werde es immer schwieriger, die Tageseinsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten, da viele Kameraden auswärts in Lohn und Brot stünden, so Stieber. In den kommenden Wochen werden die Fahrzeuge mit Digitalfunk ausgestattet. Zudem wird der Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Belgern-Schildau erstellt.

Folgende Kameraden konnten befördert beziehungsweise berufen werden:

Peter Stamm, Paul Ventzke, Sandro Roland und Max Sandmann (jeweils vom Anwärter zum Feuerwehrmann); Jean-Michel Blum (vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann); Natalie Wabnitz (zum Anwärter berufen); Christopher Pollmer (zum Gruppenführer berufen); Danny Domke (zum Sicherheitsbeauftragten berufen).

Eine Ehrung für 10 Jahre aktiven Dienst erhielten:

Jens Kanitz, Christian Klengler, Danny Domke und Steven Grosch