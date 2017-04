16-jähriger Audenhainer will Schulen in Afrika unterstützen

Lukas Sela hat große Pläne. Der Audenhainer möchte Schulen in Afrika unterstützen und such hierfür die Unterstützung des Kreisschülerrates Nordsachsen. Wie er das anstellen möchte und was genau er dort vorhat, hat die TZ im Gespräch erfahren:

Audenhain/ Sierra Leone. Mit seinen gerade einmal 16 Jahren hat der Audenhainer Lukas Sela bereits jetzt schon große Pläne. Denn er will die Welt verändern. Zumindest möchte er mit kleinen Schritten Stück für Stück damit anfangen. Er selbst lernt noch auf dem Martin-Rinckart Gymnasium in Eilenburg. Neben der Schule treibt er Sport und ist Landesdelegierter und Vorstandsmitglied des Kreisschülerrates Nordsachsen. Bis Anfang Februar hat er Taekwondo als Leistungssport betrieben, konzentriert sich jetzt aber auf seine anderen außerschulischen Aktivitäten, unterstütze aber den Landeskader Sachsen weiterhin so gut es geht. Die TZ hat mit dem Schüler über ein Projekt gesprochen, welches er gerne mit Hilfe aus der Region weiter vorantreiben möchte:

TZ: Worum geht es bei diesem Projekt?

L. Sela: Zu einer der Schulen von Forikolo soll ein Brunnen gebaut werden, um die Schüler und die nahe wohnenden Familien besser mit Wasser versorgen zu können. Hinzu kommt, dass das Regenwasser von den Dächern in Tanks gesammelt und dann zur Bewässerung eines Schulgartens genutzt werden kann. Diese Bewässerung könnte entweder herkömmlich geschehen oder effektiver mit Plastikschläuchen, die Löcher besitzen.

Ein endgültiger Plan ist leider noch nicht fertig, da ich diesen natürlich noch mit dem Verein Forikolo, der Schulen in Sierra Leone baut und mit dem ich zusammenarbeite, absprechen und gegeben falls anpassen muss.

Warum findest du es wichtig, dieses zu unterstützen?

Das hat viele Gründe. Angefangen damit, dass sehr viele Menschen in Afrika, nicht nur in Sierra Leone, kaum eine Chance haben, aus ihrem finanziell armen Leben, dass ihre Familien die ganze Zeit hatten, herauszukommen, obwohl sie es gerne möchten. Dafür ist natürlich Bildung sehr wichtig. An diesem Punkt setzt Forikolo an. Aber Bildung ist gar nicht das größte Problem. Es ist die Ernährung. Sprich das Überleben gestaltet sich teilweise schon schwierig.

Wie kann hier geholfen werden?

Da Wasser die Grundlage von allem ist, ist ein Brunnen beziehungsweise allgemein die Wasserversorgung das Wichtigste. Weitergehend werden die Kinder und deren Eltern mit mehr Nahrung durch einen Schulgarten versorgt. Das ist zum Beispiel möglich, wenn dieser zu einer Art Gemeinschaftsgarten ausgebaut wird, an dem sich die Kinder und deren Eltern beteiligen. Um die Wichtigkeit und Dringlichkeit des Punktes Ernährung hervorzuheben: Sierra Leone ist auf Platz 7 des Welthungerindex. Deutschland ist in dieser Liste gar nicht aufgeführt.

Gibt es weitere Schwerpunkte in Sierra Leone?

Im Fall von Sierra Leone wird einem weiteren großen Problem durch den sozialen Aspekt, den eine Schule bietet, entgegengewirkt – dem sehr schlechten Umgang mit Mädchen und Frauen.

Sind das alle Gründe?

Nicht ganz. Zu diesen kommen noch ganz andere, viel weiter gefächerte Gründe. Diese reichen von Politik und Korruption über wirtschaftliche Interessen und Aspekte, wie zum Beispiel die Freihandelsabkommen zwischen der EU und afrikanischen Staaten (genannt EPAs) und zu guter Letzt bleibt noch die Zeit, die es brauchen würde, von dem Zeitpunkt, wo sich die Politik entschließt wirklich effektiv zu helfen bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Vorhaben durch alle Institutionen der Bürokratie durchgelaufen ist und es wirklich anfängt und auch wirkt. Den Anfang müssen meiner Meinung nach Organisationen machen. Zumal das dann auch Leute machen, denen wirklich etwas daran liegt ohne, dass ich jetzt irgendjemandem etwas unterstellen möchte.

Wie kamst du zu diesem Projekt?

Zu dem Projekt bin ich unter anderem durch zwei Schulaufgaben gekommen, in denen wir einmal effektive Entwicklungshilfe betreiben sollten und bei dem anderen haben wir uns etwas ausgedacht, was den Menschen in Afrika hilft, ohne dass das die Aufgabe war. Dann kommen noch die gerade genannten Gründe hinzu. Weiterhin möchte ich mit Menschen zusammenarbeiten und etwas bewegen und mich auch selbst einer Herausforderung zu stellen.

Willst du selbst einmal nach Sierra Leone reisen?

Selbst da war ich noch nicht. Ich habe aber ins Auge gefasst dieses Jahr mir mit einigen von Forikolo das ganze anzuschauen.

Hast du das Projekt bereits beim Kreisschülerrat vorgestellt? Findest du hier jemanden, der dich unterstützt?

Bei dem Vorstand des Kreisschülerrates habe ich das natürlich schon erwähnt, aber die nächste Vollversammlung, bei der alle Schulen dran teilnehmen, ist erst Ende des Schuljahres. Es wird sich zeigen, ob sich jemand findet, der mir hilft.