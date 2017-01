20 Schäferei-Betriebe im Bereich der Elbe

Torgau. Deichpflege mit Schafen – das klappt im Zuständigkeitsbereich der Landestalsperrenverwaltung Rötha nirgends so gut wie an der Elbe. Dies stellte Betriebsleiter Axel Bobbe gegenüber der Torgauer Zeitung fest.

Torgau. Deichpflege mit Schafen – das klappt im Zuständigkeitsbereich der Landestalsperrenverwaltung Rötha nirgends so gut wie an der Elbe. Dies stellte Betriebsleiter Axel Bobbe gegenüber der Torgauer Zeitung fest. In der Region Torgau werden 70 Prozent der Deiche mit Schafen beweidet.

„Es war eine politische Entscheidung, ab 2016 mehr Geld für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen und den Einsatz der Tiere für die einzelnen Besitzer interessanter zu machen“, erklärte Bobbe. 20 Schäferei-Betriebe stehen an der Elbe unter Vertrag. Sie erhalten insgesamt für ihre Arbeit 300 000 Euro. „Die Schäfer machen einen guten Job, es bringt viele Vorteile. Wir könnten aber noch Schäfer gebrauchen, insbesondere im Bereich Plotha und Ammelgoßwitz“, so der Betriebsleiter.