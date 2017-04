2016 war ein Rekordjahr für Pfefferspray

Torgau. Was geht derzeit bei einem Waffenhändler über den Ladentisch? Welche Voraussetzungen muss man für den Kauf von Waffen erfüllen? Diese und weitere Frage beantwortet das Interview mit Lutz Czirpka.

Lutz Czirpka ist umgezogen mit seinem Torgauer Geschäft Jagd- und Sportwaffenausstatter, dem einzigen innerhalb des Stadtzentrums: Von der Leipziger Straße, wo der inzwischen 59-Jährige stattliche 25 Jahre ansässig war, in die Promenade 5 im Süba-Turm. Das hielt die TZ aber nicht davon ab, mit ihm über das Sicherheitsbedürfnis seiner Mitbürger und darüber zu sprechen, welche Voraussetzungen es für den Waffenbesitz gibt.

TZ: Wie läuft derzeit das Waffengeschäft?

Lutz Czirpka: Die Goldenen Zeiten der 90er Jahre sind vorbei. Der Laden ernährt mich, die Familie nicht. Zum Glück hat meine Frau eine seriöse Arbeit und trägt ihren Anteil zu unserem Einkommen bei. Und unsere Kinder sind groß, verdienen selbst ihren Lebensunterhalt.

Der Kleine Waffenschein ist derzeit ein großes Thema. In der TZ war vorige Woche zu lesen, dass im Jahr 2016 insgesamt 298 von der Landkreisbehörde ausgestellt wurden. 2015 waren es nur 53. Für den Besitz welcher Waffen muss ich den Kleinen Waffenschein erwerben?

Es heißt nicht Besitz der Waffen. Der Kleine Waffenschein ist die Voraussetzung zum Führen von Waffen am Körper oder im Auto. Dazu zählen Schreckschuss-, Gas- und Alarmwaffen.

Müssen Kunden diesen Kleinen Waffenschein vorzeigen, wenn sie bei Ihnen derartige Waffen kaufen?

Nein. Ich bin nur dazu verpflichtet, sie darüber zu belehren, dass sie einen Kleinen Waffenschein bei sich haben müssen, wenn sie mit zugriffsbereiter Waffe unterwegs sind. Ich habe aus diesem Grund extra die entsprechenden Anträge im Geschäft bereitliegen.

Wer entscheidet darüber, ob Interessenten den Kleinen Waffenschein erhalten?

Das Ordnungsamt Waffen-Sprengstoff beim Landratsamt entscheidet, wer die entsprechenden Waffen führen darf. Die Person muss mindestens 18 Jahre alt sein. Von manchen Kunden lasse ich mir den Ausweis zeigen, wenn ich glaube, dass sie jünger sind.

Welche Waffen werden derzeit am meisten gekauft?

Luftdruckwaffen. Luftgewehre, Luftpistolen und CO2-Waffen nutzen viele Kunden zum Freizeitsport. Mit diesen Waffen habe ich derzeit einen guten Umsatz. Auch Pfeil und Bogen sowie Armbrüste laufen gut. Viele Leute schießen mit diesen Waffen in ihren Gärten und haben dabei großen Spaß. Dagegen stagniert der Verkauf von erlaubnispflichtigen Waffen wie Pistolen, Revolvern und Jagdwaffen. Dafür benötigen die Besitzer eine Erwerbsberechtigung von der Ordnungsbehörde. Außerdem wurden diese Art Waffen vor allem in den 90er Jahren gekauft. Die haben eine gute Qualität, gehen nicht kaputt, werden von Generation zu Generation weitergegeben. Dieser Markt scheint im Augenblick gesättigt.

Besitzen Sie eine Waffe?

Ja. Ein Jagdgewehr. Ich bin Hobbyjäger

Wie oft und wo jagen Sie?

Zweimal wöchentlich in der Region Vogelgesang.

Frage an Sie als Jäger zu einem derzeitigen Reizthema: Haben sie schon Wölfe gesehen?

Nein. Aber die Wölfe gibt es in unserer Region. Ich habe ihre Fährten schon selbst gesichtet.

Wie setzt sich Ihr Kundenkreis zusammen?

Die Leute kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Sie stammen aus unserer Region sowie den Nachbarländern Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Die Jüngsten sind 18, die Ältesten 80 Jahre alt. Ich habe zum Glück viele Stammkunden wie Jäger, die ihre Munition bei mir erwerben.

Haben Sie Kunden den Kauf von Waffen und Munition schon verwehrt?

Ja. Wenn Sie unter 18 Jahre alt waren oder/und keine Erwerbsberechtigung dafür vorweisen konnten.

Wird viel Pfefferspray gekauft und benötigt der Kunde dafür einen Kleinen Waffenschein?

Den Kleinen Waffenschein brauchen die Kunden dafür nicht. Sie müssen aber mindestens 18 Jahre alt sein. Ich belehre diese Käufer, natürlich kostenlos, über den Gebrauch des Pfeffersprays. Es ist laut Verpackung nur zur Abwehr von Tieren anzuwenden. In Notwehr darf Pfefferspray auch gegen Menschen verwendet werden. Kleiner Tipp: Gegen den Wind zu sprayen bedeutet, dass das Spray im eigenen Gesicht landet, was äußerst unangenehm ist.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Waffenverkauf und dem Anstieg der Asylbewerberzahlen?

Ja. 2016 habe ich so viel Pfefferspray verkauft wie in den 20 Jahren zuvor insgesamt. Da kam der Großhandel mit der Lieferung nicht hinterher. Es herrscht schon eine gewisse Angst bei einigen unserer Mitbürger. Das habe ich in den Verkaufsgesprächen mitbekommen. Eine 65-Jährige beispielsweise wird einen Vorfall, bei dem sie von Asylbewerbern massiv bedrängt wurde, nicht erfinden. In diesem Jahr hat sich der Pfeffersprayverkauf bisher wieder normalisiert.

Was kann ein normaler Bürger mit einer Schreckschusspistole bewirken, wenn er sich verteidigen will?

Er sollte sich der Wirkung dieser Waffe bewusst sein. Immerhin ist der Knall einer Schreckpistole genauso laut wie der einer scharfen Waffe. Für die Schreckpistolen gibt es als Munition auch Pfeffer- und Reizgaspatronen. Allein der aus der Mündung der Schreckschusspistole kommende Munitionsstrahl kann bei einem Abstand des Gegners von einem Meter zu erheblichen Gesichtsverletzungen und Verbrennungen führen. Käufer sollten diese Waffe auch nicht in der eigenen Wohnung testen. Danach müsste mindestens zwei Stunden gelüftet werden.

Durch derartige Wirkungen könnte sich Aggressivität der Angreifer erhöhen …

Stimmt. Wenn diese Leute jemand angreifen wollen, dann tun die das auch, egal was derjenige für eine Waffe zur Verteidigung bei sich trägt und werden noch brutaler. Wir sollten als normale Bürger stets den Rat der Polizei beachten, nicht den Helden zu spielen.

Es soll Leute geben, die kaufen sich ihre Schreckschusswaffen in Polen?

Das stimmt. Es ist aber mit einem Risiko verbunden, da es verboten ist, diese Waffen einzuführen, weil sie nicht geprüft sind. In Deutschland wird jede Waffe, die zivil verkauft wird, vorher von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt geprüft.

Warum haben Sie mit Ihrem Geschäft eigentlich die Straßenseite gewechselt?

In der Leipziger Straße gibt es einen neuen Hauseigentümer. Wir haben den Mietvertrag aufgelöst, ohne Streit. Ich möchte mein Geschäft noch zehn Jahre betreiben. Da ist ein neuer Standort angebracht. Ich habe den neuen Laden einschließlich Alarmanlage mit Hilfe meiner Kinder und Freunden umgebaut. Die Räume sind anders und etwas günstiger angeordnet. Mein Warenangebot bleibt aber gleich.

Ihr neuer Laden liegt jedoch nicht mehr in einer solch verkehrsreichen Lage wie in der Leipziger Straße …

Die Leute, die bei mir kaufen wollen, finden mich. Auch die Auswärtigen. Ich habe im Laufe der vielen Jahre so viele Stammkunden, dass ich keine Probleme erwarte. Außerdem können die Leute jetzt zeitweise direkt vor meinem neuen Geschäft parken.

INFO:

Kleiner Waffenschein:

Die Voraussetzungen für den kleinen Waffenschein sind identisch mit denen des vollwertigen Waffenscheins, im Unterschied muss der Antragsteller kein Bedürfnis und keine Haftpflichtversicherung nachweisen. Der Antragsteller muss zuverlässig und persönlich geeignet sein. Bei der Prüfung der Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung werden folgende Kriterien an den Antragsteller gestellt:

• keine Vorstrafen außer höchstens einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe oder Geldstrafe von weniger als 90 Tagessätzen

• fachgerechte Aufbewahrung der Waffen

• Mindestalter 18 Jahre

• keine Drogen- oder Alkoholabhängigkeit

• körperliche und geistige Eignung.

Ein Sachkundenachweis ist, anders als bei einer Waffenbesitzkarte oder einem Waffenschein, nicht erforderlich. Jeder, der diese Voraussetzungen erfüllt, kann einen kleinen Waffenschein beantragen. Die Bearbeitung dauert, je nach Behörde und Bundesland, meist drei bis acht Wochen. Der kleine Waffenschein wird je nach Bundesland und Stadt von der Polizei, dem Ordnungsamt, dem Landratsamt, dem Kreisverwaltungsreferat oder der Gemeinde ausgestellt. Er kostet in Sachsen 75 Euro.