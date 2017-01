2017 liegen einige Feiertage sehr günstig für Arbeitnehmer

So viel vorab: 2017 ist kein Superjahr, was die Brückentage betrifft, aber immerhin ein ordentliches. Wie TZ herausfand, gibt es einige gesetzliche Feiertage, die auf einen Werktag fallen und sich mittels Urlaubstagen zu einer längeren Auszeit verbinden lassen.Doch beginnen wir von vorn: Das neue Jahr beginnt erst einmal ungünstig, denn der Neujahrstag (1. Januar) fällt auf einen Sonntag. Dann folgt eine Durststrecke, bis sich mit den Osterfeiertagen im April eine Verschnaufpause bietet. Der Karfreitag fällt auf den 14. und der Ostermontag auf den 17. April. Wer hier acht Urlaubstage investiert, darf sich über zwei Wochen Urlaub am Stück freuen. Kurze Zeit später, am 1. Mai, bietet sich gleich die nächste Möglichkeit, denn der „Tag der Arbeit“ fällt 2017 wieder günstig auf einen Montag. Ende des Monats können Arbeitnehmer mit einem Urlaubstag am 26. Mai ein Wochenende auf vier Tage verlängern. Christi Himmelfahrt ist bekanntlich in allen Bundesländern ein Feiertag und fällt 2017 auf den 25. Mai.Spätestens im Herbst warten die nächsten Gelegenheiten: Der Tag der Deutschen Einheit in der ersten Oktoberwoche und der Reformationstag in der letzten Woche des Oktobers bieten sich für Freizeitbrücken an. Beide Feiertage fallen auf einen Dienstag. Besonders in diesem Jahr: Wegen des 500-jährigen Jubiläums von Martin Luthers Thesenanschlag ist der Reformationstag am 31. Oktober bundesweiter Feiertag. Spielraum lässt auch der Buß- und Bettag am Mittwoch, dem 22. November. Auch Weihnachten rund um Heiligabend (Sonntag) lässt sich gut als Verschnaufpause nutzen, denn der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag fallen auf einen Montag beziehungsweise Dienstag. Wer die darauf folgenden Tage clever als Freizeitbrücke nutzt, hat bis einschließlich Neujahr (ein Montag) frei.