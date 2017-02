341 Gesellenbriefe werden übergeben

Nordsachsen. 341 junge Handwerker und Handwerkerinnen aus 37 Berufen feiern am Samstag, 18. Februar, gemeinsam mit ihren Angehörigen, den Ausbildungsbetrieben und Gästen aus den Handwerksorganisationen, Politik und Verwaltung den erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre.

Zahlenmäßig am stärksten vertreten sind die Gesellinnen und Gesellen in den Berufen Kraftfahrzeugmechatroniker (109), Elektroniker (41), Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik (34) sowie Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (25). Die Ausbildungszeit beträgt für diese Berufe dreieinhalb Jahre.



Unter den Absolventen sind 38 junge Frauen. Die meisten von ihnen haben das Zahntechnikerhandwerk (11) erlernt. Noch in der Minderheit sind die Gesellinnen in den Berufen Kraftfahrzeugmechatroniker (drei) und Zweiradmechaniker (zwei).

122 Gesellen wurden in Handwerksbetrieben mit Sitz in der Stadt Leipzig ausgebildet, 73 erlernten ihren Beruf in einem Betrieb aus dem Landkreis Leipzig, 71 Gesellen in einem Betrieb aus dem Landkreis Nordsachsen.