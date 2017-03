44. Große Briefmarkentauschbörse

Torgau. An diesem Sonntag (26. März), richtet der Philatelistenverein Torgau zu 44. Mal seine Große Briefmarkentauschbörse aus. Auch die diesjährige Frühjahrs-Tauschbörse findet traditionell im großen Saal des Kulturhauses Torgau in der Zeit von 9 bis 13 Uhr statt.



Alle Sammlerinnen und Sammler sowie alle anderen Interessierten sind eingeladen, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, bei Tausch, Kauf und Verkauf von jeglichem philatelistischen Material wie Briefmarken, Briefe, Karten, Stempel usw. ihre Sammlungen zu erweitern oder überzähliges Material an andere Sammler abzugeben. Natürlich sind auch die Sammler von Münzen, Ansichtskarten usw. dazu recht herzlich eingeladen. Die Torgauer Sammler sind an diesem Tag gern bereit, Auskünften auf alle Fragen rund um das Sammeln von Briefmarken zu geben. Auch der spezielle Briefumschlag zum Landesverbandstag von Anfang März in Torgau mit dem Sonderstempel zum 500. Reformationsjubiläum ist an diesem Tag nochmals im Angebot.



Für Kinder ist der Eintritt frei. Es steht für sie die beliebte „Briefmarken-Wühlkiste“ bereit, aus der sie sich kostenlos Briefmarken aussuchen dürfen.

Der ständig gute Besuch der bisherigen Tauschtage, ist ein triftiger Grund für viele Sammler aus dem gesamten mitteldeutschen Raum und darüber hinaus, immer wieder nach Torgau zu kommen. Gute „Tauschgeschäfte“ sind aufgrund der Vorabinformation in der philatelistischen Fachpresse und in der Tagespresse der umliegenden Kreise so gut wie sicher.



Für die gastronomische Versorgung während und nach der Veranstaltung steht das Restaurant im Kulturhaus zur Verfügung.

Einen Tag später, also am Montag (27. März), findet der monatliche Vereinsabend statt, wie immer an 19.30 Uhr im Kulturhausrestaurant. Thema ist unter anderem der Landesverbandstag vom 4. März in Torgau und die Beschlüsse, die auf diesem gefasst wurden.



Ansprechpartner des Philatelistenvereins Torgau in Bezug auf den Tauschtag ist: Reinhard Brömme, Postfach 1440 in 04853 Torgau, Telefon 03421 706076.