447 Kinder in Torgau geboren

Torgau. Mit Bela Stahl nahm alles seinen Anfang. Er war das Torgauer Neujahrsbaby im vergangenen Jahr. Ihm folgten 2016 weitere 446 Geburten am Kreiskrankenhaus „Johann Kentmann“. Nach dem geburtenschwachen Jahr 2015, in dem in Torgau lediglich 374 Kinder zur Welt kamen, ist der nun erreichte Wert der höchste seit Jahren. An das Rekordjahr 2004, in dem 540 Kinder das Licht der Welt erblickten, reicht jedoch auch dieser Wert nicht heran.



Neben den 435 Frauen, die 2016 in Torgau ein Kind zur Welt brachten, waren auch sechs Mütter von Zwillingen. Drillingsschwangerschaften und alles, was darüber hinaus geht, werden grundsätzlich nach Leipzig überwiesen. Aus den Zahlen, die das Krankenhaus geliefert hat, geht ebenfalls hervor, dass es prozentual mehr Frauen waren, die zum wiederholten Mal Mutter wurden, als Erstgebärende. Letztere machten 45 Prozent der Gesamtanzahl aus. Das entspricht einer Anzahl von genau 200. Von den insgesamt 441 schwangeren Frauen wurden 79 per Kaiserschnitt entbunden.



Interessant ist ebenfalls das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen. Männliche Babys nehmen in der Statistik prozentual einen höheren Anteil ein. Während die Quote in den Jahren 2012 bis 2014 bei 52 Prozent lag, waren es darauffolgenden Jahr schon 54 Prozent. In 2016 ging der Wert um einen weiteren Prozentpunkt nach oben.



Zu den Gründen für die gestiegenen Geburtenzahlen am Torgauer Krankenhausäußerte sich Edith Bieck, Chefärztin der Kinder- und Jugendmedizin der Klinik, bereits im Oktober, als absehbar war, dass die Zahlen der vorangegangenen Jahre 2016 deutlich überschritten wurden. Die Ursachen seien sehr vielseitig. Die Schließung der Geburtshilfe an der Klinik in Oschatz sei dabei genauso zu nennen, wie der Zuzug von Flüchtlingen. Beides würde dafür sorgen, dass mehr Mütter in Torgau entbinden. Darüberhinaus sei Leipzig für viele junge Paare ein sicherer Arbeitsort geworden, der von Torgau als Wohnort gut erreichbar ist. Die soziale Sicherheit gebe Anlass, den eigenen Kinderwunsch zu verwirklichen.

Kinderzahlen:

Jahr Gesamt Jungen Mädchen

2012 426 220 211

2013 396 205 193

2014 401 207 205

2015 374 201 178

2016 447 246 201