57 von 66 Bufdi-Stellen vergeben

Torgau. Mitte Dezember vergangenen Jahres ermunterte die Torgauer Stadtverwaltung über ein Interview in der Torgauer Zeitung Interessierte, sich für einen der insgesamt 66 zur Verfügung stehenden Bundesfreiwilligenstellen (sogenante Bufdi-Plätze) zu bewerben. Der fraktionslose LINKE-Stadtrat Peter Deutrich nahm dies zum Anlass, um in der jüngsten Stadtratssitzung nachzuhaken, was aus dem Aufruf geworden ist. Nun liegt ihm die ausführliche Stellungnahme der Stadt schriftlich vor.



Und wer hätte das gedacht, derzeit sind 57 Plätze vergeben. In der Regel handelt es sich um Vereinbarungen für die Dauer von 6 bis 12 Monaten. Maximal sind 18 Monate möglich. Alle Freiwilligen arbeiten demnach zumeist 21 Wochenstunden und erhalten dafür ein monatliches Taschengeld von 200 Euro. Freiwillige unter 27 Jahren arbeiten hingegen 40 Wochenstunden. Als Erholungsurlaub erhalten die Bufdis bei einem Zeitraum von 12 Monaten 30 Arbeitstage und anteilig 15 Tage bei 6 Dienstmonaten. Übrigens: Sämtliche Aufwendungen für Bundesfreiwillige erhält die Stadtverwaltung kostenneutral vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben zurück.

Übersicht über die einzelnen Einsatzstellen der Stadtverwaltung Torgau

(Quelle: Stadtverwaltung)

Kindertagesstätten

Am Rodelberg (3 Plätze)

Biene Maja (3)

Max & Moritz (2)

Bärentatzen (2)

Lindenkids (2)

Wirbelwind (2)

Tätigkeitsbereich: u.a. Mitwirkung von vorbereitenden Tätigkeiten für Kinderfeste, Unterstützung bei Ausflügen und von Aktivitäten im Kindernaturschutz, Angebot von Märchen- und Geschichtenvorlesungen im Kinderkrippen- und Kindergartenbereich, Verschönerung des Geländes.

Schulen

GS Weßnig (3 Plätze)

GS Promenade (2)

GS Nordwest (5)

OS Katharina von Bora (2)

OS Nordwest (3)

u.a. Begleitung zum Schulschwimmen und Sportunterricht, Unterstützung in der Schulbibliothek, Begleitung zum Schulgarten, Unterstützung bei der Hausaufgabenbetreuung.

Bibliothek (3 Plätze)

u.a. Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen, Mithilfe bei der Vorbereitung von Veranstaltungen und der Betreuung von Ausleihstellen, Unterstützung bei der Medienrückordnung, Hilfestellung für ungeübte Nutzer an den öffentlichen Internetarbeitsplätzen

Sonderausstellung (10 Plätze)

Mitwirkung beim Auf- und Abbau, Betreuung und Führung durch die Ausstellungsra¨ume, Information der Gäste über Ausstellungsinhalte, Exponate sichern, Aufsicht führen.

TIC (2 Plätze)

Betreuung von Touristen, Organisation von Vorträgen zur Stadtgeschichte, Entwerfen und Verteilen von Werbeflyern, Begleitung von Stadtführungen.

Naturschutzwerkstatt (4 Plätze)

Unterstützung beim Ausbau des Wanderwegenetzes, kleine Reparaturarbeiten bei bereits bestehenden Sitzgruppen, Pflege und Erhaltung von Nisthilfen.



Feuerwehr (4 Plätze)

u.a. materielle Sicherstellung der Ausbildung der Jugendfeuerwehr durch das Anfertigen von speziellen Bauten und Geräten, Unterstützung bei der Bereitstellung von Ausrüstung und Geräten für Übungen und Einsätze, Unterstützung des Jugendfeuerwehrwartes.

Kulturbereiche (5 Plätze)

Unterstützung bei der Vorbereitung von Ausstellungen, Hilfe bei Vor- und Nachbereitungen zusätzlicher Feste, Unterstützung bei der Aufsicht von verschiedenen Veranstaltungen, Mithilfe bei der Anbringung und Verteilung von Werbemitteln.

Einsatzbereiche mit Flüchtlingsbezug (3 Plätze)

u.a. Zusätzliche Betreuung und Unterstützung von Flüchtlingen innerhalb der Unterbringung, Mithilfe als Übersetzungshelfer/in zur Abwendung von Sprachbarrieren, Begleitung zu Behördengängen und Arztbesuchen, Unterstützung bei telefonischer Übersetzung, Mithilfe bei der Kontaktaufnahme z.B. bei Geldinstituten und Sportvereinen.

Waldbad Mehderitzsch (4 Plätze)

Maßnahmen zur Verbesserung des Natur- und Umweltschutzes, Umfelderhaltung und Verschönerung des Geländes.