7-Seen-Wanderung lockt in den Leipziger Süden

Freizeitsport. Mit Vollgas bei den Anmeldungen und neuen frischen Ideen startete die 7-Seen-Wanderung in das Jahr 2017. Mit 67 Touren, 12 mehr als im Vorjahr, kommen nun auch unter anderem Yoga-Fans auf Ihre Kosten. Bei den fünf „Aktiv- und Gesundheitstouren“ liegt der Fokus auf dem eigenen Körper und der Kombination aus Naturgenuss und einfachen Dehnungsübungen.



„Wir haben unsere Köpfe zusammengesteckt und viele Dinge angeschoben“, so Henrik Wahlstadt, Vorsitzender des Veranstalters Sportfreunde Neuseenland. „Für unsere Wanderer konnten wir durch eine Streckenänderung am Haselbacher See und am Nordufer des Störmthaler Sees den Anteil an asphaltierten Wegen reduzieren, was sicherlich eine Wohltat für die 24-Stunden-Wanderer sein wird. In Zwenkau starten zwei neue, wunderschöne Touren, die Nachtschwärmer- und Natur Pur-Tour mit 27 Kilometern und 51 Kilometern Länge. Für unsere Markkleeberg-Fans können wir mit neuen Streckenführungen bei der Mondschein Ost-, der Costa Cospuda- und der Markkleeberg-Tour für neue Wandereindrücke sorgen“, so Wahlstadt. „Ein ganz besonderes Highlight ist die neu konzipierte Maikäfertour für unsere kleinsten Wanderer durch den agra-Park, mit Stockbrot, Strohballenspringen und Malaktionen. Und natürlich freut uns ganz besonders, dass sich wieder Vereine, Firmen und Institutionen aus den beteiligten Gemeinden bei der Durchführung des Events engagieren“.



Auf allen Touren entlang der Strecke werden die Wanderer an den Kontrollpunkten mit der bekannten sächsischen Herzlichkeit von den vielen Helfern empfangen. Die Verpflegung variiert von leckerer Kartoffelsuppe, über Kuchen bis zur Fettbemme und wird von den Teilnehmern hochgelobt und sehr geschätzt. „Viele Wanderer freuen sich jedes Jahr erneut über die Leckereien unterwegs und sind manchmal verwundert, wenn sich der Speiseplan ändert“, berichtet Wahlstadt schmunzelnd.

Info:

Die 7-Seen-Wanderung 2017 findet vom 5. bis 7. Mai statt. Anmeldungen sind noch bis zum 26. April 2017 online oder in den Vorverkaufsstellen möglich. Auf insgesamt 67 abwechslungsreichen Wanderungen können sowohl Freizeitwanderer als auch sportlich ambitionierte Langstreckenwanderer die Natur des Leipziger Neuseenlandes auf bis zu 107 Kilometern Länge erleben. Mehr auf

www.7seen-wanderung.de