7194 Verse sind bereits niedergeschrieben

Torgau. Auch das Jahr 2016 machte dabei keine Ausnahme und so nutzt die Leiterin des Projektes, Beate Senftleben, die Gelegenheit, um diese noch einmal zu reflektieren und auch einen Blick auf 2017 zu wagen, welches für sie und auch für das Projekt ein ganz Großes zu werden scheint.

TZ: Was waren denn im vergangen Jahr die größten Veranstaltungen der Jugendbildungsprojektes wintergrüne?

Beate Senftleben: Wir hatten im vergangenen Jahr zwei Sonderausstellungen. Die erste, „Pflanzen der Bibel“, wurde mit vielen Spielen und alltagsrelevanten Inhalten auch für nicht so bibelnahe Besucher ein Gewinn. Gerade auch, weil heute ja die Ernährung so eine wichtige Rolle im Denken der Leute spielt, war es interessant zu schauen, welche Pflanzen denn schon in diesem Buch Erwähnung fanden. Die zweite, „Mensch Martin, Hut ab“, war ein richtiger Erlebnisparcours, wichtige Erkenntnisse aus der Reformationszeit konnten spielerisch nachvollzogen werden. Möglicherweise kommt unser Projekt in die engere Wahl, was den dauerhaften Standort dieser didaktisch wertvollen Schau betrifft. Zwar nur eine Abendveranstaltung, aber doch mit Nachwirkung war der Vortrag von Rudaba Badakshi zum Thema „Islam und Integration“ – dies gab der Netzwerkarbeit in der Arbeit mit Geflüchteten neue Impulse. Wenn auch nicht federführend, aber gern unterstützend war das Haus einige Male Heimat für die Flüchtlingscafés und wird in dieser Arbeit auch weiterhin stabiler Partner für alle Engagierten sein.



Wie viele Besucher hatte die Wintergrüne im Jahr 2016?

Die Gesamtzahl klingt mit 2596 zunächst relativ klein, verglichen mit Zahlen anderer Museen. Aber: wir arbeiten sehr intensiv und zeitaufwändig mit den Besuchern, unsere Programme haben sich über die Jahre entwickelt und wirken nachhaltig, man nimmt etwas für sein Leben mit. Das spiegeln auch unsere Angebote wider, die alltagstauglich auch schwierige Themen aufgreifen. Teamfindungsworkshops zum Beispiel, oder thematische Wandertage sind hier eine neue Spezialität. Weiterhin sind wir auch Partner für verschiedene Bildungseinrichtungen und bieten Praktikumsplätze an, wo ich dann als Mentorin tätig bin. Auch das ist im Zeitaufwand nicht zu unterschätzen, aber im Glücksfall kommen mit den Praktikanten auch neue Ideen und ein kritisches Hinterfragen unsere Alltagsarbeit.

Mit einem Blick auf die vorhergegangenen Jahre, sind Sie mit 2016 zufrieden? Verglichen mit anderen Jahren bin ich nicht so ganz zufrieden. Aber wenn man sich im Rückblick anschaut, was so wenige Leute in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, dann können wir schon ziemlich froh darüber sein. Ich freue mich dabei auch sehr, dass ohne unser Zutun schon ein zweiter Reiseführer auf uns aufmerksam geworden ist und wir nun auch im ScottyScout Reiseführer „95 Orte der Reformation“ gut platziert sind, ein weiterer Autor hat gerade vorgestern angefragt. Hier deutet sich eine weitere Chance für ganz Torgau an.

Wie viele Leute haben die Chance genutzt, einen Vers aus der Bibel abzuschreiben und wie viel steht jetzt noch offen?

Wir stehen jetzt bei 7194, das ist grob gerechnet ein knappes Viertel der abzuschreibenden Verse. Optimistisch gesehen klingt das gar nicht so schlecht, vergessen wir mal, dass das ursprüngliche Ziel eigentlich war, in diesem Jahr bei der Offenbarung des Johannes, also dem Ende angekommen zu sein. Aber, das Projekt begeistert Fern und Nah, also sind wir nicht traurig, uns damit noch einige Zeit beschäftigen zu können. Durch die kreative Arbeit des TIC Torgau steht in diesem Jahr für das Bibelabschreiben aber vielleicht eine Überraschung an, die wieder einen großen Schritt nach vorn in den Abschreibezahlen ermöglicht, dazu bald mehr.

Und was sind für Sie im kommenden Jahr 2017 so die größten und wichtigsten Veranstaltungen?

Alles überstrahlt, auch in der Aufregung um die Vorbereitung, natürlich der Reformers Day am 27.Mai. Hier freuen wir uns besonders, dass sowohl die Stadtverwaltung als auch die Händlerschaft und auch schon einzelne Institutionen große Bereitschaft signalisiert haben, dieses thematische Fest ideenreich zu unterstützen. Unsere Workshops zu Themen der Reformation stehen bereit und sind auch schon von einigen Schulen der Region gebucht, da gibt es aber noch freie Termine. Unser Reformationsterminal lädt seit diesem Jahr zu einem Detektivspiel ein, auch das ist einmalig in der Umsetzung reformatorischer Inhalte. Da dieses Jahr eine Fülle von überregionalen Highlights aufweist, haben wir auch bewusst auf eine eigene Sonderausstellung verzichtet. So viele Höhepunkte wird allein unser Schloss präsentieren, die Katharinastube wird neu gezeigt, da wäre es Unsinn, weitere Angebote aufzubauen. Außerdem haben wir mit unserer Dauerausstellung „Wurzeln und Flügel“ ein, wie bundesweit kein zweites, Projekt, das den Brückenschlag der Reformation in das aktuelle Leben ermöglicht, das haben ja längst auch noch nicht alle Torgauer erlebt.