8. Mai: Kontrastprogramm am Denkmal der Begegnung

Torgau. Nach rund 1800 zurückgelegten Kilometern ging es für die Friedensläufer am gestrigen Morgen los zur letzten Etappe. Von Rom bis nach Torgau war die Gruppe in den vergangenen drei Wochen gelaufen. Das letzte Stück führte die rund 15 Mann starke Gruppe nun noch nach Wittenberg, auf einer Strecke von circa 70 Kilometern.

Ziel des Laufes war es, ein Zeichen für Frieden, Toleranz und Demokratie zu setzen. Am Mittag dann ein ganz anderes Bild am Denkmal der Begegnung: Auf ihrem Weg nach Berlin machten die russischen „Nachtwölfe“ hier Station. Zu den gemeldeten 70 Motorrädern hatten sich noch weitere hinzugesellt, sodass der Tross von Dresden kommend mit schätzungsweise 100 Teilnehmern nach einer knappen Stunde in Richtung der brandenburgischen Landesgrenze weiterfuhr.

Die komplette Strecke von Moskau in die deutsche Hauptstadt absolvieren indes nur vier Teilnehmer. Vom Veranstalter hieß es, dass in diesem Jahr sehr viele Teilnehmer vom Balkan stammten. Die Rockergruppe startete am 27. April ihre Tour. Mit ihrer Fahrt will sie an das Ende des Zweiten Weltkrieges und den Sieg über das nationalsozialistische Deutschland erinnern. Hierzulande ist die „Siegesfahrt“ umstritten, da die „Nachwölfe“ als nationalistisch eingestuft werden.