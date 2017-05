Ab Juni kann hier wieder getollt werden

Satter grüner Rasen, eine bunte Wippe und eine nigelnagelneue Schaukel. Der Staritzer Spielplatz kann sich wirklich sehen lassen. Frisch renoviert präsentiert sich die „Kleine Oase“, wie sie liebevoll getauft wurde, direkt neben dem Kindergarten und wartet nur darauf, dass endlich das rot-weiße Absperrband entfernt wird und die Kinder auf ihm spielen dürfen. Doch das war nicht immer so. Vor nicht allzu langer Zeit war der Spielplatz des kleinen Dorfs an der Grenze zu Brandenburg ein eher unansehnlicher Teil des Orts.

„Und das war wirklich schade, war unser Spielplatz hier doch tatsächlich der einzige in nächster Nähe“, erzählt Ingolf Gläser. „In den ganzen Nachbarorten wurden nach und nach immer wieder die Spielplätze geschlossen, weil einfach kein Geld für deren Instandhaltung mehr vorhanden war. Auch hier in Staritz hatten wir bis vor kurzem noch zwei Stück, einer davon war allerdings nicht mehr TÜV-gerecht und musste deshalb abgerissen werden.“ Seit 1996 ist der gebürtige Strehlaer nun bereits im benachbarten Plotha ansässig und engagiert sich leidenschaftlich in Staritz dafür, dass sich in dem 100 Einwohner starken Dorf etwas tut. „Ich möchte einfach, dass unser Ort hier vorwärts kommt.“ Und um dieses Ziel zu erreichen, war er nicht nur vor der Fusion Belgerns mit Schildau Teil des Ortschaftsrates und ist seit der Zusammenlegung Stadtrat, sondern er macht sich auch über den „Staritzer Freundeskreis“, einem gemeinnützigen Verein, für die Zukunft des Ortes stark.

Und eben dieser Verein war es auch, welcher sich maßgeblich um die Renovierung des Staritzer Spielplatzes kümmerte. „Mit seiner Erhaltung wollen wir ja nicht nur für einen Platz sorgen, auf dem Kinder herumtoben können, sondern wir wollen einen Ort der Begegnung schaffen. Wo Eltern oder Großeltern mit ihren Kleinen hinkommen und sich unterhalten und ihre Zeit genießen.“ Im Herbst vergangenen Jahres gingen die Arbeiten dann los, um dieses ehrgeizige Ziel bis zum Frühjahr zu erreichen. Und tatsächlich, trotz eines sehr ungewöhnlichen Winters konnten die Arbeiten in der vergangenen Woche abgeschlossen und der Spielplatz offiziell übergeben werden (siehe dazu auch Leserbrief auf Seite 18). Gelder hierfür flossen, neben einigen Spenden und dem Erlös zweier großer Schrottsammelaktionen des Staritzer Freundeskreises, zu großen Teilen aus dem Haushalt der Stadt Belgern-Schildau. „Außerdem haben wir im vergangenen Jahr noch bei „Wir Packen’S an!“ 1000 Euro gewonnen, das hat uns auch sehr weitergeholfen.“

Und noch eine weitere Geldquelle haben die Mitglieder des Freundeskreises im Blick. Und das schon eine ganze Weile. So ist Katrin Kauer-Hofmann drauf und dran, sich zum nun bereits dritten Mal bei der Fanta Spielplatz-Initiative zu bewerben. Hierbei geht es um eine Menge Geld, 1000 bis 10 000 Euro, welches an den Bewerber geht, welcher die meisten Stimmen für seinen Spielplatz einholen kann. Im Jahr 2015 hat es Kauer-Hofmann das erste Mal versucht, damals jedoch noch als Einzelperson. „Da habe ich dann jedoch schnell bemerkt, dass man nur gemeinsam wirklich etwas erreichen kann“, erzählt die Mutter eines vierjährigen Sohnes. „Und so bin ich dann ebenfalls Mitglied des Freundeskreises geworden und habe unseren Spielplatz ein zweites Mal angemeldet. Leider wieder ohne Erfolg.“ Doch Katrin Kauer-Hofmann gibt so schnell nicht auf. Für sie ist es ein wichtiges Anliegen, ihrem Sohn sowie den Kindern Staritz‘ und der Nachbarorte eine Möglichkeit zu bieten, sich auszutoben und Spaß zu haben.

„Die Kinder sind ja schließlich unsere Zukunft und unser wichtigstes Gut.“ Und so will sie sich auch dieses Jahr wieder bei Fanta bewerben, in der Hoffnung, es diesmal zu schaffen. „Aller guten Dinge sind schließlich drei. Und mit unseren beiden Wünschen, einem größeren Kletterturm und einem Hochbeet, erfüllen wir auch die Anforderungen, welche von der Spielplatz-Initiative an die Projekte gestellt werden.“ Vollkommen ohne dabei auf finanzielle Mittel angewiesen zu sein wird der Freundeskreis in der näheren Zukunft auf jeden Fall noch eine Tischtennisplatte sowie einige Bänke aufstellen. Diese waren Bestandteil des alten Staritzer Spielplatzes und sind nun eingelagert, bis sie dann wieder zum Einsatz kommen. Und am 1. Juni, dem internationalen Kindertag, ist dann der Rollrasen so weit mit dem Boden verwachsen, dass der Spielplatz dann ganz praktisch genutzt werden kann.