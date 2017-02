Samstag, 4. Februar 2017

PI

Weßnig. Ab Montag wird in der Grundschule Weßnig wieder regulär unterrichtet. Das teilte die Stadtverwaltung gestern mit. Nachdem am vergangenen Wochenende Unbekannte in das Gebäude eingedrungen waren und in der Einrichtung randalierten sowie die Pulver-Feuerlöscher entleerten, musste die Schule am Montag und Dienstag geschlossen bleiben.