Ab jetzt wird eingetütet!

Torgau. Ein Teil der 250 000 von der Stadtverwaltung bestellten Kotbeutel für Bello & Co. wurde gestern Vormittag ins Rathaus Torgau geliefert. 25 Packen zu je 2500 Beutelchen umfasste jene Palette. Der Inhalt soll an Geschäfte in der Innenstadt verteilt werden. Nicht nur ein Service für Hundehalter sondern auch ein Beitrag für eine saubere Stadt.

Diese verfügt unter anderem mit der „Holzweißigstraße“ und der Straße „Unter den Linden“ über zwei große Sorgenkinder, in denen die Verschmutzungen durch Hundekot besonders augenscheinlich sind.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Stadtverwaltung an alle Hundehalter appelliert, die Haufen ihrer Tiere wegzuräumen. Gleichzeitig drohte man mit ernsthaften Konsequenzen: Verwarngelder von bis zu 500 Euro könnten uneinsichtigen Tierliebhabern blühen. Der Ordnungsdienst sei angehalten, Hundebesitzer verstärkt in die Pflicht zu nehmen, hieß es.