Abgehoben im Kreisverkehr

Torgau. Verletzt wurde bei einem Unfall am Donnerstagabend (TZ berichtete) niemand, allerdings entstand an den beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von circa 25 000 Euro und ein Skoda war nicht mehr fahrbereit.

Was war passiert? Der Fahrer (61) eines Skoda Octavia befand sich auf dem Heimweg und, so sagte er es später gegenüber Polizeibeamten aus, sei dem Sekundenschlaf verfallen. Er fuhr deshalb ungebremst in den Kreisverkehr Dahlener Straße und hob ab, da dieser wie eine „Sprungschanze“ wirkte. Bevor das Auto wieder auf der Straße aufkam, traf es den bereits im Kreisverkehr fahrenden Mercedes eines 49-Jährigen vorn links. Anschließend fuhr der 61-Jährige aus dem Kreisverkehr und landete an einem Baum auf dem Gehweg. Eine Zeugin (20) verständigte die Polizei. Der Skoda-Fahrer hat sich laut Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten.