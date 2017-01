Abhaken und nach vorne schauen

Handball. (2. KL/M) TSG Taucha II – SV Roland Belgern 33:28 (15:15). Den Tauchaern ist die Revanche für die deutliche Hinspielklatsche gegen die erste Rolandstädter Vertretung eindrucksvoll gelungen. Diese musste somit ihre zweite Saisonniederlage einstecken. Kaum ein Belgeraner Spieler erreichte seine Normalform, sieht man von der guten Torhüterleistung von M. Hobeck ab. Dadurch konnte wenigstens in der ersten Halbzeit ein ausgeglichener Spielstand gehalten werden. Aber im zweiten Abschnitt ließen ihn seine Vorderleute mehrfach im Stich.

Die Gastgeber begannen hochmotiviert und setzten die Rolandstädter mächtig unter Druck. Mehrfach gelang es ihnen, auf zwei Toren davonzuziehen (4:2/5:3/ 7:5). Die Gäste aus Belgern konnten dank der Paraden ihres Torwarts aber zunächst dagegenhalten und schafften meist den Ausgleich. Nach 22 Minuten gingen sie dann mit 11:10 in Führung, vergaben aber durch viele kleine Schwächen einen möglichen größeren Vorsprung. Dies war die beste Phase im Belgeraner Spiel. Der 15:15-Pausenstand verdeutlicht dies, ließ aber noch Hoffnung auf die zweiten 30 Minuten.



Diese währte aber nicht lange, denn die Hausherren kamen besser zurück in die Partie und zogen bis zur 40. Minute auf 21:16 davon. Hier ließen die Gäste von der Elbe jeglichen Kampfgeist, vor allem in der Abwehr, vermissen. Im Angriff wurde zudem zu überhastet und unmotiviert geworfen, man gab dem Gegner somit die Vorteile in die Hand. Trotz Auszeit erfolgte kein Aufbäumen bei den Belgeranern, welche nicht ins Spiel kamen. Die Mannschaft offenbarte nicht gewohnte Schwächen, kam mit der Manndeckung gegen C. Richter schwer zurecht. Die Manndeckung gegen Tauchas Spielführer zeigte dagegen ebenfalls nicht den gewünschten Erfolg. Einzig M. Hobeck im Tor stemmte sich mit zahlreichen Paraden gegen eine deutlichere Abfuhr. Nach 50 Minuten war beim Stand von 31:24 alles entschieden, die Rolandstädter konnten nur noch etwas Ergebniskosmetik betreiben, zu gewinnen war das Spiel nicht mehr. Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass es den jungen Belgeranern in der Fremde nicht gelingt, ihr wahres Leistungsvermögen abzurufen.



Belgern: M. Hobeck; C. Klengler (1), T. Brode (5), Thomas Haase (6), R. Müller, L. Bunde (5), P. Rosner (2), Thilo Haase (1), C. Richter (8)

Aktuelle Tabelle:

01. HC Leipziger City 404:280 28:00 02. SV Roland Belgern 379:254 22:04 03. Leipziger SV Südwest II 344:337 19:09 04. SV Roland Belgern II 331:247 18:08 05. TuS Leipzig-Mockau II 378:359 17:11 06. TSG 1861 Taucha II 384:374 16:12 07. BSC Victoria Naunhof II 307:392 9:17 08. VfB Torgau II 335:346 8:18 09. SV Regis-Breitingen II 310:347 8:18 10 TSV 1886 Markkleeberg II 282:371 8:20 11. SV Leipzig Ost 1858 287:341 6:22 12. HBL Miltitz 2011 255:348 3:23