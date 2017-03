Abrissarbeiten am Schildauer Hort haben begonnen

Belgern-Schildau. Das Projekt „Ersatzneubau Hort Schildau“ in der Gneisenaustadt nimmt wieder Fahrt auf. Die Abrissarbeiten an den vier alten Gebäuden, in denen die Kinder bis zum letzten Sommer untergebracht waren, laufen seit dem 27. Februar. Das hinterste Gebäude ist bereits komplett abgebrochen, von den beiden Zwischengebäuden stehen nur noch die Mauern.



Auch an der Villa haben die Arbeiten begonnen, entkernt ist sie bereits. Vor drei Wochen hat die Stadtverwaltung dem ausführenden Unternehmen Tilo Süptitz Transporte den Auftrag gegeben, um das Gelände für den Neubau vorzubereiten. „Wir sind voll im Plan“, teilte Bürgermeisterin Eike Petzold auf TZ-Anfrage mit. Die Arbeiten würden etwas an Zeit dauern, weil auch Handabbrüche notwendig seien. „Das Gebäude grenzt ja direkt an das Nachbargrundstück an. Aber das ist alles einkalkuliert.“ Auch mit den Nachbarn sei man in einem fortwährenden Abstimmungsprozess, an einer „einvernehmlichen Lösung“ werde gearbeitet.



Seit Dienstag ist auch für die Zeit nach dem Abriss gesorgt: „Die Baugenehmigung ist eingetroffen“, konnte Petzold den Stadträten am Mittwochabend in der Ratssitzung mitteilen. Anschließend wurden die ersten Teilarbeiten am neuen Hort durch Ratsbeschlüsse vergeben. Bauhaupleistungen, Gerüstbau-, Tischler und Dachdeckerarbeiten sowie die Arbeiten am Wärmedämmverbundsystem gingen fast ausschließlich an Firmen aus dem Altkreis Torgau.



Finanziell steht der Ersatzneubau nun auch auf sicheren Füßen. Das sah im Herbst vergangenen Jahres, als das Thema letztmals öffentlich diskutiert wurde, noch anders aus. Damals standen mehrere 100 000 Euro aus einem Fördertopf für Kindereinrichtungen auf der Kippe. Doch auch dieser Bescheid flatterte Anfang 2017 ins Rathaus. 260 000 Euro stehen damit zur Verfügung, zusätzlich zu den 480 000 Euro aus „Brücken in die Zukunft“ und 83 000 Euro LEADER-Geldern für den Abriss. Das Ziel einer 50:50-Finanzierung aus Fördermitteln und Eigenanteilen wird bei einem Gesamtvolumen von 2,2 Millionen Euro allerdings nicht erreicht. Um das Projekt trotzdem abzusichern und alle notwendigen Mittel aufbringen zu können, beschloss der Stadtrat in seiner letzten Sitzung einen Vorgriff auf den 2017er Haushalt – noch hat die Stadt keine aktuellen Zahlen für das laufende Jahr vorgelegt.



Bevor der alte Hort abgerissen wurde, diente er der Schildauer Feuerwehr und den umliegenden Ortswehren im Januar noch einmal als Übungsstätte, um dort den Einsatz in geschlossen Gebäuden zu üben.

Einen offiziellen Spatenstich wird es für das Projekt nicht geben. „Einerseits wussten wir nicht genau, wann wir das machen sollen – ob nun vor oder nach dem Abriss – und andererseits wollen wir ja auch sparen“, so Bürgermeisterin Petzold. Dafür soll es 2018 dann eine ordentliche Einweihung geben.