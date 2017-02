Acht Ehrenkreuze verliehen

Gemeindewehrleiter Sven Höll berichtete unter anderem von vier Einsätzen und der gemeinsamen Objektübung der drei Wehren aus Dreiheide, die im vergangenen Jahr auf dem Gelände des Kindergartens in Großwig stattfand. Da Sven Höll seine Zeit als Ortswehrleiter beendete, zog er zudem Bilanz über das während seiner 10-jährigen Amtszeit Erreichte.

Reserven gibt es nach wie vor in der Dienstbeteiligung der 38 aktiven Kameraden. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurde an das traditionelle Feuerwehrfest im Juni und an die Arbeit mit den Kindern der Grundschule sowie des Kindergartens erinnert. Auch Jugendwart Steffen Mühlner lobte in seinem Jahresbericht die Arbeit der Weidenhainer Floriansjünger. Höhepunkt der Jugendarbeit sei neben den Wettkämpfen, das Jugendcamp der Feuerwehrjugend des Kreisverbands Torgau-Oschatz im Sommer im Paradiesbad in Großwig gewesen, welches von den drei Ortswehren der Gemeinde organisiert wurde. Bürgermeister Wolfgang Sarembe bedankte sich ebenfalls für die geleistete Arbeit und lobte die Zusammenarbeit aller drei Wehren.

Höhepunkt der Jahreshauptversammlung waren die Auszeichnungen für 10 beziehungsweise 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr. Acht Kameradinnen und Kameraden erhielten das Ehrenkreuz am Band in Silber beziehungsweise Bronze.

Zum Abschluss wurde die alte Wehrleitung verabschiedet und die neue in ihr Amt berufen. So leiten jetzt Wehrleiter Rico Oertelt und sein Stellvertreter Matthias Franz die Geschicke der Weidenhainer Feuerwehr.